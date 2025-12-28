Victorii pentru New York Knicks și Sacramento Kings! Russell Westbrook l-a depășit pe Magic Johnson - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 28 decembrie 2025, 10:00

Russell Westbrook / Profimedia

Sacramento a părăsit ultima poziție din Conferința de Vest după o victorie in fata lui Dallas, cu 113-107, venită în urma celor 21 puncte marcate atât de Russell Westbrook, cât și de Keon Ellis.

Westbrook a contribuit și cu nouă pase decisive în primul meci jucat după ce l-a depasit pe Magic Johnson in istoria NBA la assist-uri, urcând pe locul 7 in istoria NBA.

Sacramento Kings a învins-o pe Dallas Mavericks și nu mai este ultima în Conferința de Vest

De remarcat și prestația tânărului francez Maxime Raynaud care a încheiat cu 19 puncte si 6 recuperări.

La Mavs, Cooper Flag, debutantul ales cu prima opțiune in draftul din vara și considerat un talent generațional, a avut o primă repriza groaznica, doar 2 puncte de la libere, dar a prins viață în partea a doua și a strâns 23.

După această înfrângere, Dallas a căzut pe 12 în Vest, sub Utah Jazz.

New York Knicks – Atlanta Hawks 128-125

New York a fost aproape să irosească un avantaj de 18 puncte după ce s-a văzut condusă în ultimele 90 secunde de Atlanta, însă sângele rece pe final al lui Jalen Brunson, 34 puncte, la fel ca în ziua de Crăciun, și OG Anunoby care a transformat toate liberele critice au adus victoria ce îi apropie pe Knicks la două meciuri de locul 1 in Conferința de Est ocupat de Detroit Pistons.

Atlanta putea trimite meciul în prelungiri, dar aruncarea deschisa din spatele semicercului în ultimele secunde a fost ratată de Alexander-Walker, care avea 5/11 la trei puncte până atunci.

Karl-Anthony Towns a păstrat tradiția meciurilor “monstruoase” contra lui Hawks și a pus 36 puncte și 16 recuperări, in timp ce pentru Atlanta, Onyeka Okongwu a fost principalul realizator cu 31 puncte si 14 recuperări, însă în ultimul minut de joc a fost eliminat pe a șasea greșeală personală. Trae Young, cunoscut în trecut ca un “asasin” al lui Knicks a avut o prestație modestă cu doar 9 puncte și 10 pase decisive, în timp ce Jalen Johnson a încheiat al doilea meci consecutiv la o lungime de al șaptelea triple-double al sezonului, 20 puncte, 9 recuperări, 12 pase decisive.

Pentru Hawks, aceasta este a șasea înfrângere consecutivă. În toata aceasta serie negativă, Atlanta a permis adversarilor să marcheze cel puțin 120 puncte.

