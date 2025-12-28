Victorii pentru New York Knicks și Sacramento Kings! Russell Westbrook l-a depășit pe Magic Johnson - Antena Sport

Sacramento a părăsit ultima poziție din Conferința de Vest după o victorie in fata lui Dallas, cu 113-107, venită în urma celor 21 puncte marcate atât de Russell Westbrook, cât și de Keon Ellis.

Westbrook a contribuit și cu nouă pase decisive în primul meci jucat după ce l-a depasit pe Magic Johnson in istoria NBA la assist-uri, urcând pe locul 7 in istoria NBA.

Sacramento Kings a învins-o pe Dallas Mavericks și nu mai este ultima în Conferința de Vest

De remarcat și prestația tânărului francez Maxime Raynaud care a încheiat cu 19 puncte si 6 recuperări.

La Mavs, Cooper Flag, debutantul ales cu prima opțiune in draftul din vara și considerat un talent generațional, a avut o primă repriza groaznica, doar 2 puncte de la libere, dar a prins viață în partea a doua și a strâns 23.

După această înfrângere, Dallas a căzut pe 12 în Vest, sub Utah Jazz.