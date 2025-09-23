Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: "Nu spun furt, dar..." - Antena Sport

Tatăl lui Lamine Yamal a oferit o reacţie dură după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Mounir Nasroui a declarat că fiul său ar fi meritat să cucerească prestigiosul trofeu.

Starul Barcelonei s-a clasat pe locul secund în clasamentul Balonului de Aur. Lamine Yamal a cucerit trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr jucător, la gala care s-a desfăşurat la Paris, la Théâtre du Châtelet.

Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur

Tatăl lui Lamine Yamal nu a fost mulţumit de distincţia primită de fiul său şi, la scurt timp după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur, el a avut un discurs dur. Acesta a declarat faptul că fiul său este de departe cel mai bun jucător al lumii şi i s-a făcut o nedreptate la Paris.

“Următorul e al nostru. Cred că e cel mai mare…să nu spunem furt, ci daună morală adusă unei persoane. Cred că Lamine este cel mai bun jucător din lume de departe, de mai mult timp. Nu doar pentru că e fiul meu, ci pur şi simplu pentru că e cel mai bun jucător din lume, nu are rival.

Lamine e Lamine, trebuie să spunem că s-a întâmplat ceva foarte ciudat aici. Dar anul viitor, câştigătorul Balonului de Aur va fi un spaniol”, a declarat Mounir Nasroui, conform marca.com.