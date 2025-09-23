Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: "Nu spun furt, dar..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Nu spun furt, dar…”

Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Nu spun furt, dar…”

Publicat: 23 septembrie 2025, 8:21

Comentarii
Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: Nu spun furt, dar…

Lamine Yamal, la gala decernării Balonului de Aur/ Profimedia

Tatăl lui Lamine Yamal a oferit o reacţie dură după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Mounir Nasroui a declarat că fiul său ar fi meritat să cucerească prestigiosul trofeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul Barcelonei s-a clasat pe locul secund în clasamentul Balonului de Aur. Lamine Yamal a cucerit trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr jucător, la gala care s-a desfăşurat la Paris, la Théâtre du Châtelet.

Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur

Tatăl lui Lamine Yamal nu a fost mulţumit de distincţia primită de fiul său şi, la scurt timp după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur, el a avut un discurs dur. Acesta a declarat faptul că fiul său este de departe cel mai bun jucător al lumii şi i s-a făcut o nedreptate la Paris.

“Următorul e al nostru. Cred că e cel mai mare…să nu spunem furt, ci daună morală adusă unei persoane. Cred că Lamine este cel mai bun jucător din lume de departe, de mai mult timp. Nu doar pentru că e fiul meu, ci pur şi simplu pentru că e cel mai bun jucător din lume, nu are rival.

Lamine e Lamine, trebuie să spunem că s-a întâmplat ceva foarte ciudat aici. Dar anul viitor, câştigătorul Balonului de Aur va fi un spaniol”, a declarat Mounir Nasroui, conform marca.com.

Reclamă
Reclamă

Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur

Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal, în lupta pentru Balonul de Aur 2025. Vedeta Barcelonei s-a mulțumit cu trofeul Kopa, pentru cel mai bun tânăr jucător.

“E un moment senzaţional pentru viaţa mea. Senzaţional precum PSG, un club care are un rol important în ascensiunea carierei mele.

Sunt foarte fericit şi mândru că primesc trofeul de la Ronaldinho. Mulţumesc clubului PSG.

Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţieCu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
Reclamă

Suntem o familie cu adevărat incredibilă la PSG, în frunte cu preşedintele clubului. Am o relaţie extraordinară cu el. Mulţumesc celor care m-au primit cu braţele deschise la PSG. Am coechipieri extraordinari, am făcut un sezon foarte bun. E un trofeu al echipei.

Nu a fost neapărat obiectivul carierei mele acest Balon de Aur, dar sunt foarte mândru de el. Am câştigat Champions League, am câştigat din nou campionatul, Cupa şi a venit şi acest trofeu. E cu adevărat excepţional”, a spus Ousmane Dembele.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Observator
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
Fanatik.ro
Gigi Becali a povestit ce a vorbit cu Meme Stoica despre Baiaram în timpul meciului Oțelul – Craiova. Ce echipe crede că intră în play-off
11:05
Gianluigi Donnarumma a recunoscut că voia să rămână la PSG: “E dificil când treci prin atâtea lucruri”
10:49
“Să îşi caute echipă”. Cea mai dură reacţie după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului: “A comis-o rău de tot”
10:40
Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League
10:32
“Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională
10:05
Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă
9:59
VideoEric, emoționat la SuperFAZE: „Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 5 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca