Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: "E un moment senzațional!" - Antena Sport

Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: “E un moment senzațional!”

Alex Ioniță Publicat: 22 septembrie 2025, 23:56

Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: E un moment senzațional!

Ousmane Dembele a oferit prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur. Starul de la PSG a fost în culmea fericirii, pe scenă.

Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal, în lupta pentru Balonul de Aur 2025. Vedeta Barcelonei s-a mulțumit cu trofeul Kopa, pentru cel mai bun tânăr jucător.

Ce a spus Ousmane Dembele după ce a câștigat Balonul de Aur

“E un moment senzaţional pentru viaţa mea. Senzaţional precum PSG, un club care are un rol important în ascensiunea carierei mele.

Sunt foarte fericit şi mândru că primesc trofeul de la Ronaldinho. Mulţumesc clubului PSG.

Suntem o familie cu adevărat incredibilă la PSG, în frunte cu preşedintele clubului. Am o relaţie extraordinară cu el. Mulţumesc celor care m-au primit cu braţele deschise la PSG. Am coechipieri extraordinari, am făcut un sezon foarte bun. E un trofeu al echipei.

Nu a fost neapărat obiectivul carierei mele acest Balon de Aur, dar sunt foarte mândru de el. Am câştigat Champions League, am câştigat din nou campionatul, Cupa şi a venit şi acest trofeu. E cu adevărat excepţional”, a spus Ousmane Dembele.

23:48
