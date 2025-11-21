Tragedie în fotbalul românesc. A murit Doru Toma - Antena Sport

Fotbalul argeșean este în doliu. Doru Toma (68 ani), fostul mijlocaș al Argeșului, a decedat, anunţă jurnaluldearges.ro.

Doru Toma a fost un fotbalist emblematic și a făcut parte din echipa cu care FC Argeş a câştigat, în 1978-1979, cel de-al doilea titlu de campioană a României.

“Tomiţă”, aşa cum era cunoscut de microbişti, ocupa în prezent funcţia de team manager în cadrul clubului pe care l-a iubit toată viața – FC Argeș. Fostul mare jucător a evoluat ca mijlocaş central la FC Argeş timp de 12 sezoane.

A debutat în prima ligă pe 7 decembrie 1975, în partida FC Argeş – Dinamo Bucureşti 2-1.

Ultimul meci al său în Divizia A a fost Oţelul Galaţi – Chimia Râmnicu Vâlcea, pe 25 iunie 1987.