Tudorel Stoica, iritat la culme: "Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni" - Antena Sport

Tudorel Stoica, căpitanul echipei Stelei care a cucerit Cupa Campionilor la Sevilla în 1986, a vorbit la evenimentul de lansare al fimlului dedicat lui Ladislau Bolini despre un aspect care l-a lăsat cu un “gust amar”. Legendarul mijlocaș s-a arătat supărat că la “Gala Boloni” nu a venit niciun reprezentant al Guvernului României, spre deosebire de ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Emeric Ienei, unde premierul Viktor Orban și-a trimis un delegat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul fotbalist de 71 de ani care a lipsit de la Sevilla, dar care a condus acea echipă a Stelei în campania din 1986, și-a spus oful cu privire la modul în care sunt tratate valorile sportului din România de propria țară. Pentru a explica acest lucru, Stoica a făcut o paralelă între cum a gestionat Guvernul Ungariei înmormântarea lui Emeric Ienei și ce au făcut omologii din România gala lui Ladislau Boloni.

Tudorel Stoica și-a spus oful în fața jurnaliștilor

Fostul mare mijlocaș a dezvăluit că premierul maghiar ar fi venit chiar personal la momentul în care oamenii și-au luat rămas-bun de la Ienei, dacă nu ar fi fost plecat în America. În plus, Stoica a mărturisit că nu simte o apreciere din partea oamenilor importanți din scena românescă pentru ce s-a întâmplat cu sportul autohton în trecut.

“Ce pot să vă spun că acum, când am fost la înmormântarea lui nea Imi, premierul Ungariei, care era în America, a sunat și a dat ordin ca un reprezentant al Guvernului maghiar să vină. Dacă nu era plecat în America, venea personal.

A venit un reprezentant al Ungariei, un foarte mare reprezentant al ziariștilor din Ungaria, un lucru extraordinar. Din Guvernul României n-a venit nimeni, din păcate. Așa sunt tratați oamenii care ar merita să fie tratați mai bine. Din păcate, îmi e greu să vorbesc și nu are rost, că nu se va schimba nimic.