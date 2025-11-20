Tudorel Stoica, iritat la culme: "Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 20 noiembrie 2025, 11:41

Tudorel Stoica, căpitanul echipei Stelei care a cucerit Cupa Campionilor la Sevilla în 1986, a vorbit la evenimentul de lansare al fimlului dedicat lui Ladislau Bolini despre un aspect care l-a lăsat cu un “gust amar”. Legendarul mijlocaș s-a arătat supărat că la “Gala Boloni” nu a venit niciun reprezentant al Guvernului României, spre deosebire de ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Emeric Ienei, unde premierul Viktor Orban și-a trimis un delegat.

Fostul fotbalist de 71 de ani care a lipsit de la Sevilla, dar care a condus acea echipă a Stelei în campania din 1986, și-a spus oful cu privire la modul în care sunt tratate valorile sportului din România de propria țară. Pentru a explica acest lucru, Stoica a făcut o paralelă între cum a gestionat Guvernul Ungariei înmormântarea lui Emeric Ienei și ce au făcut omologii din România gala lui Ladislau Boloni.

Tudorel Stoica și-a spus oful în fața jurnaliștilor

Fostul mare mijlocaș a dezvăluit că premierul maghiar ar fi venit chiar personal la momentul în care oamenii și-au luat rămas-bun de la Ienei, dacă nu ar fi fost plecat în America. În plus, Stoica a mărturisit că nu simte o apreciere din partea oamenilor importanți din scena românescă pentru ce s-a întâmplat cu sportul autohton în trecut.

Ce pot să vă spun că acum, când am fost la înmormântarea lui nea Imi, premierul Ungariei, care era în America, a sunat și a dat ordin ca un reprezentant al Guvernului maghiar să vină. Dacă nu era plecat în America, venea personal.

A venit un reprezentant al Ungariei, un foarte mare reprezentant al ziariștilor din Ungaria, un lucru extraordinar. Din Guvernul României n-a venit nimeni, din păcate. Așa sunt tratați oamenii care ar merita să fie tratați mai bine. Din păcate, îmi e greu să vorbesc și nu are rost, că nu se va schimba nimic.

Nu există în România o apreciere pentru ce s-a întâmplat. Ce a realizat Steaua ’86, nu numai câștigarea Cupei Campionilor, ci și câștigarea Supercupei Europei, a avut încă o semifinală și o finală…

Acest lucru s-a întâmplat numai cu jucători români. Sunt multe de spus despre ce ar trebui făcut pentru sportivii români și pentru cei care și-au petrecut tinerețea prin cantonamente și friguri foarte grele. Asta e România și nu pot spune mai multe“, a spus Stoica, potrivit gsp.ro.

