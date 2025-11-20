Ianis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză! - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză!

Bogdan Stănescu Publicat: 20 noiembrie 2025, 12:09

Ianis Stoica / Profimedia Images

Ianis Stoica (22 de ani) a marcat în meciul disputat de Estrela Amadora cu Real Valladolid. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar Estrela Amadora a câştigat la penalty-uri.

Odată cu victoria obţinută la penalty-uri Ianis Stoica şi Estrela Amadora au cucerit trofeul oraşului Valladolid. Partida s-a disputat pe stadionul Estadio José Zorrilla, “casa” lui Real Valladolid.

Real Valladolid a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Canos Tenes (minutul 29) şi Javi Sanchez (minutul 34). Estrela a egalat prin golurile înscrise de Ianis Stoica (minutul 41) şi Leandro Antonetti (minutul 72). Ianis Stoica a trimis mingea peste portar, apoi a marcat simplu, cu poarta goală.

2.791 de spectatori au asistat la cea de a 71-a ediţie a Trofeului oraşului Valladolid.

Ianis Stoica poate fi urmărit alături de Estrela Amadora în Liga Portugal, competiţie transmisă în România doar în AntenaPLAY. Pentru Estrela urmează meciul cu campioana Sporting. Sporting – Estrela Amadora se va disputa duminică, 30 noiembrie, de la 20:00 şi va fi în direct în AntenaPLAY. Partida va putea fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

2 goluri în 10 meciuri are Ianis Stoica pentru Estrela Amadora. Cota atacantului a ajuns la 2 milioane de euro. Dinamo a vrut şi ea să îl achiziţioneze pe Ianis Stoica de la Hermannstadt, dar nu s-a înţeles cu sibienii la suma de transfer. 1.3 milioane de euro i-a plătit Estrela lui Hermannstadt pentru atacantul român.

 

