Ianis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză! - Antena Sport

Ianis Stoica (22 de ani) a marcat în meciul disputat de Estrela Amadora cu Real Valladolid. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, iar Estrela Amadora a câştigat la penalty-uri.

Odată cu victoria obţinută la penalty-uri Ianis Stoica şi Estrela Amadora au cucerit trofeul oraşului Valladolid. Partida s-a disputat pe stadionul Estadio José Zorrilla, “casa” lui Real Valladolid.

Ianis Stoica a marcat cu Real Valladolid şi a cucerit trofeul oraşului Valladolid cu Estrela

Real Valladolid a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Canos Tenes (minutul 29) şi Javi Sanchez (minutul 34). Estrela a egalat prin golurile înscrise de Ianis Stoica (minutul 41) şi Leandro Antonetti (minutul 72). Ianis Stoica a trimis mingea peste portar, apoi a marcat simplu, cu poarta goală.

2.791 de spectatori au asistat la cea de a 71-a ediţie a Trofeului oraşului Valladolid.