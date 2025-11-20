Lionel Messi se va întoarce la Barcelona! Anunţul campionului mondial - Antena Sport

Jucătorul echipei Inter Miami, Lionel Messi, a confirmat că va reveni la Barcelona, unde vrea să stabilească şi să asiste la meciuri „ca orice suporter”.

În cadrul unei ceremonii de decernare a premiilor organizate la Miami, Lionel Messi a trăit un moment de profundă emoţie când a descoperit un videoclip în care suporterii Barça îi transmiteau mesaje de dragoste şi recunoştinţă. Premiat nu pentru un titlu, un record sau o performanţă sportivă, ci pentru tot ceea ce a reprezentat pentru oraşul şi clubul care l-au primit la vârsta de 12 ani, argentinianul nu şi-a putut reţine lacrimile. El a mărturisit că Barcelona rămâne „casa şi poporul său”, amintind de intensitatea anilor petrecuţi în Catalonia, plini de succese şi de o relaţie unică cu suporterii.

Lionel Messi: “Ne vom întoarce la Barcelona”

Messi a evocat, de asemenea, cu o uşoară amărăciune, plecarea sa nedorită, marcată de refuzul lui Joan Laporta de a-i prelungi contractul, o rană încă vie în ciuda trecerii timpului. El regretă în special faptul că a părăsit fotbalul european fără a-şi putea lua rămas bun de la public, în plină pandemie.

Pentru Messi, distanţa nu a şters nimic: întoarcerea la Barcelona face parte din certitudinile viitorului său. Jucătorul de la Inter Miami a mărturisit că îşi imaginează că se va întoarce să locuiască în capitala catalană odată ce aventura sa americană se va termina, văzându-se chiar asistând la meciuri „ca orice suporter”. „Deocamdată, probabil că voi mai rămâne aici câţiva ani, dar ne vom întoarce la Barcelona pentru că, aşa cum am spus întotdeauna, acolo este casa mea, acolo mă simt acasă. Ne este foarte dor de ea, aşa că ne vom întoarce”, a asigurat el, promiţând că va redeveni un fan ca toţi ceilalţi, în tribune, susţinând clubul care i-a marcat viaţa.