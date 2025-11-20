Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: "Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el”

Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el”

Andrei Nicolae Publicat: 20 noiembrie 2025, 12:22

Comentarii
Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el

Max Verstappen și Fernando Alonso, înainte de Marele Premiu din Las Vegas / Profimedia

Max Verstappen a fost prezent la conferința de presă premergătoare Marelui Premiu din Las Vegas, unde a vorbit printre altele despre respectul pe care i-l poartă lui Fernando Alonso. Olandezul nu s-a ferit să spună că admirația sa față de dublul campion mondial datează încă de la începutul deceniului trecut, când ibericul era la Ferrari și se lupta cu Sebastian Vettel pentru titlul mondial, o situație ironică pentru batavul care scrie istorie la constructorii austrieci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Verstappen și Alonso sunt doi piloți din sportul cu motor despre care se știe că își poartă un respect imens unul față de altul, iar cei doi nu au ezitat să arate acest lucru înainte de Marele Premiu din Las Vegas. Ibericul a mărturisit că se regăsește în sportivul olandez și în comportamentul său, în timp ce batavul a declarat la rândul său că este fan de mic al asturianului.

Max Verstappen, fan de mic al lui Fernando Alonso

O dezvăluire făcută de Verstappen a ieșit în evidență mai mult decât altele în dialogul cu jurnaliștii. Batavul a povestit cum în anii 2010 și 2012, atunci când Fernando Alonso era la Ferrari și se lupta cu Sebastian Vettel pentru titlul mondial, ibericul a fost susținut de Max.

În primul sezon menționat, dublul campion mondial a ratat titlul “la mustață” în fața neamțului, respectiv la patru puncte, în timp ce în al doilea a ratat campionatul la trei puncte în fața aceluiași Vettel. Declarația făcută de Verstappen în prezent arată ironia situației în care a ajuns batavul, care în trecut nu a dorit ca Red Bull să triumfe, iar în prezent are patru titluri alături de austrieci.

Ador mentalitatea lui Fernando, iar personalitatea e de obicei la fel. E ușor de citit, ce vezi pe exterior e și în interior.

Reclamă
Reclamă

Poate suna amuzant, dar când Fernando se lupta cu Red Bull, eu țineam cu el și speram să se descurce. El era «cenușăreasa» și a obținut rezultate și victorii pe care nu ar fi trebuit să le obțină, este ceva ce te atrage ca și pilot.

Este un luptător și respect ce face la vârsta lui. Îmi pare rău (n.r. adresându-se direct lui Alonso referitor la vârstă), dar ador să văd atât de multă pasiune pentru acest sport“, a spus Verstappen, potrivit marca.com.

Grand Prix, ediţia 34: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu din Las Vegas
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 aniŢara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
12:09
VIDEOIanis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză!
11:58
Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: “Nu l-am vrut niciodată!”
11:41
Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni”
11:14
Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner
11:03
Naţionala pe care Mircea Lucescu nu vrea să o întâlnească la barajul pentru CM 2026
10:53
Dan Șucu poate pierde cel mai bine cotat jucător de la Genoa. Interul lui Cristi Chivu intră în luptă
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 5 Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce” 6 Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!