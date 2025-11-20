Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: "Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el" - Antena Sport

Max Verstappen a fost prezent la conferința de presă premergătoare Marelui Premiu din Las Vegas, unde a vorbit printre altele despre respectul pe care i-l poartă lui Fernando Alonso. Olandezul nu s-a ferit să spună că admirația sa față de dublul campion mondial datează încă de la începutul deceniului trecut, când ibericul era la Ferrari și se lupta cu Sebastian Vettel pentru titlul mondial, o situație ironică pentru batavul care scrie istorie la constructorii austrieci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Verstappen și Alonso sunt doi piloți din sportul cu motor despre care se știe că își poartă un respect imens unul față de altul, iar cei doi nu au ezitat să arate acest lucru înainte de Marele Premiu din Las Vegas. Ibericul a mărturisit că se regăsește în sportivul olandez și în comportamentul său, în timp ce batavul a declarat la rândul său că este fan de mic al asturianului.

Max Verstappen, fan de mic al lui Fernando Alonso

O dezvăluire făcută de Verstappen a ieșit în evidență mai mult decât altele în dialogul cu jurnaliștii. Batavul a povestit cum în anii 2010 și 2012, atunci când Fernando Alonso era la Ferrari și se lupta cu Sebastian Vettel pentru titlul mondial, ibericul a fost susținut de Max.

În primul sezon menționat, dublul campion mondial a ratat titlul “la mustață” în fața neamțului, respectiv la patru puncte, în timp ce în al doilea a ratat campionatul la trei puncte în fața aceluiași Vettel. Declarația făcută de Verstappen în prezent arată ironia situației în care a ajuns batavul, care în trecut nu a dorit ca Red Bull să triumfe, iar în prezent are patru titluri alături de austrieci.

“Ador mentalitatea lui Fernando, iar personalitatea e de obicei la fel. E ușor de citit, ce vezi pe exterior e și în interior.