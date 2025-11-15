Unde ar putea antrena Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova: "Cred că are oferte" - Antena Sport

Giovanni Becali a anunţat unde poate antrena Mirel Rădoi, după plecarea de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani a decis să se despartă de olteni la începutul aceste săptămâni, după eşecul cu UTA, scor 1-2.
Giovanni Becali a declarat că Mirel Rădoi are şanse să antreneze o echipă din Emiratele Arabe Unite. Impresarul s-a declarat convins de faptul că antrenorul nu duce lipsă de oferte.
Mirel Rădoi ar putea antrena în Emirate, după ce a plecat de la Universitatea Craiova
“Eu cred că Mirel are oferte, cred că va pleca în Emirate. Acolo mocnea ceva, el cu bun simț, Rotaru cu alt bun simț, ziceau că să treacă lucrurile. Ei credeau că o să fie în vârf acolo, unde e Rapid acum.
S-au mai schimbat niște chestii, au salvat aparențele cu victoria din Cupă…”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
Mirel Rădoi nu ar fi la prima experienţă ca antrenor în Golf. El le-a mai pregătit pe Al Bataeh, în perioada iulie 2023 – ianuarie 2024, şi pe Al Jazira, între ianuarie şi aprilie 2024.
De asemenea, în cariera de jucător, Mirel Rădoi a evoluat la trei echipe din Golf. El a jucat la Al Hilal, în Arabia Saudită, la Al-An şi Al-Ahli în Emirate, cât şi la Al-Arabi, în Qatar.
Mirel Rădoi şi-a încheiat al doilea mandat la Universitatea Craiova pe 10 noiembrie, mandat început la finalul lunii ianuarie 2025. Antrenorul a bifat 44 de meciuri pe banca oltenilor, având o medie de 1,77 puncte obţinute per meci.
