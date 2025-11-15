Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde ar putea antrena Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova: "Cred că are oferte" - Antena Sport

Home | Fotbal | Unde ar putea antrena Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova: “Cred că are oferte”

Unde ar putea antrena Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova: “Cred că are oferte”

Publicat: 15 noiembrie 2025, 15:22

Comentarii
Unde ar putea antrena Mirel Rădoi, după ce a plecat de la Universitatea Craiova: Cred că are oferte

Mirel Rădoi, la Universitatea Craiova/ Profimedia

Giovanni Becali a anunţat unde poate antrena Mirel Rădoi, după plecarea de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani a decis să se despartă de olteni la începutul aceste săptămâni, după eşecul cu UTA, scor 1-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a declarat că Mirel Rădoi are şanse să antreneze o echipă din Emiratele Arabe Unite. Impresarul s-a declarat convins de faptul că antrenorul nu duce lipsă de oferte.

Mirel Rădoi ar putea antrena în Emirate, după ce a plecat de la Universitatea Craiova

“Eu cred că Mirel are oferte, cred că va pleca în Emirate. Acolo mocnea ceva, el cu bun simț, Rotaru cu alt bun simț, ziceau că să treacă lucrurile. Ei credeau că o să fie în vârf acolo, unde e Rapid acum.

S-au mai schimbat niște chestii, au salvat aparențele cu victoria din Cupă…”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Mirel Rădoi nu ar fi la prima experienţă ca antrenor în Golf. El le-a mai pregătit pe Al Bataeh, în perioada iulie 2023 – ianuarie 2024, şi pe Al Jazira, între ianuarie şi aprilie 2024.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, în cariera de jucător, Mirel Rădoi a evoluat la trei echipe din Golf. El a jucat la Al Hilal, în Arabia Saudită, la Al-An şi Al-Ahli în Emirate, cât şi la Al-Arabi, în Qatar.

Mirel Rădoi şi-a încheiat al doilea mandat la Universitatea Craiova pe 10 noiembrie, mandat început la finalul lunii ianuarie 2025. Antrenorul a bifat 44 de meciuri pe banca oltenilor, având o medie de 1,77 puncte obţinute per meci.

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
Fanatik.ro
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
17:10
Suporterii României, fotografie cu ultrașii sârbii înainte de meciul cu Bosnia: “Frați ortodocși”
16:58
Marcel Răducanu laudă decizia lui Mircea Lucescu! De la ce jucători se așteaptă să facă diferența în Bosnia
16:50
LIVE SCOREKazahstan – Belgia 1-1, în preliminariile pentru Cupa Mondială. “Dracii roșii” restabilesc egalitatea
16:47
Ralf Rangnick, interes 0 față de declarațiile lui Mircea Lucescu. Ce a putut spune înainte de Cipru – Austria
16:30
EXCLUSIVMăsuri sporite de securitate la meciul Bosnia – România! Anunţul şefului departamentului evenimente al FRF
16:30
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026. Câți suporteri vor asista
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!