David Popovici și suma de bani strânsă după cele două medalii cucerite la Settecolli! Va concura și la 200 m liber

David Popovici a câștigat deja două medalii în cadrul competiției de natație de la Roma, dar sportivul nostru va concura și în cadrul probei de 200 metri liber.

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Fondul de premiere al acestui concurs nu este unul impresionant, însă sportivul legitimat la CS Dinamo București se luptă pentru premiul cel mare, fiind favorit în ultima probă la care va concura.

Ce sumă de bani a câștigat David Popovici la Settecolli

Organizatorii Trofeului Settecolli au pus la bătaie un fond total de premiere în valoare de 90.000 de euro, iar David Popovici se numără printre sportivii care ar putea lua potul cel mai mare.

Aflat la prima competiție internațională după Mondialele de la Singapore, „rechinul” a cucerit argintul la 50 metri liber și aurul în proba de 100 metri liber.

De asemenea, el va concura și la 200 metri liber, acolo unde este mare favorit. Până acum, sportivul român a câștigat 1.300 de euro (300 euro pentru argintul la 50 metri liber, 500 euro pentru aurul la 100 metri liber și alți 500 euro pentru recordul competiției).