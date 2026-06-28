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David Popovici și suma de bani strânsă după cele două medalii cucerite la Settecolli! Va concura și la 200 m liber

Daniel Işvanca Publicat: 28 iunie 2026, 9:16

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David Popovici și suma de bani strânsă după cele două medalii cucerite la Settecolli! Va concura și la 200 m liber

David Popovici / Profimedia

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David Popovici a câștigat deja două medalii în cadrul competiției de natație de la Roma, dar sportivul nostru va concura și în cadrul probei de 200 metri liber.

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Fondul de premiere al acestui concurs nu este unul impresionant, însă sportivul legitimat la CS Dinamo București se luptă pentru premiul cel mare, fiind favorit în ultima probă la care va concura.

Ce sumă de bani a câștigat David Popovici la Settecolli

Organizatorii Trofeului Settecolli au pus la bătaie un fond total de premiere în valoare de 90.000 de euro, iar David Popovici se numără printre sportivii care ar putea lua potul cel mai mare.

Aflat la prima competiție internațională după Mondialele de la Singapore, „rechinul” a cucerit argintul la 50 metri liber și aurul în proba de 100 metri liber.

De asemenea, el va concura și la 200 metri liber, acolo unde este mare favorit. Până acum, sportivul român a câștigat 1.300 de euro (300 euro pentru argintul la 50 metri liber, 500 euro pentru aurul la 100 metri liber și alți 500 euro pentru recordul competiției).

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Primii 10 înotători de la Settecolli 2026 pe baza criteriilor World Aquatics IPS, vor primi sume cuprinse între 3000 de euro (locul 10) şi 15.000 de euro (locul 1), după cum urmează:

  • 1. 15.000 de euro
  • 2. 12.000 de euro
  • 3. 9000 de euro
  • 4. 7000 de euro
  • 5. 6000 de euro
  • 6. 5000 de euro
  • 7. 4500 de euro
  • 8. 4000 de euro
  • 9. 3500 de euro
  • 10. 3000 de euro.

De asemenea, al doilea pilon se bazează pe oferirea de prime pentru fiecare probă în parte.. Câştigătorii iau 500 de euro pentru victorie, 300 de euro pentru medalia de argint şi 200 de euro pentru medalia de bronz. Acestor sume se adaugă un bonus de 500 de euro pentru fiecare record al competiţiei.

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