Reacţia lui David Popovici după ce a cucerit singura medalie de aur care îi lipsea, la Europenele U23! - Antena Sport

David Popovici a declarat, după ce a cucerit singura medalie de aur care îi lipsea, la Campionatele Europene U23, că nu se aştepta să înoate atât de repede.

Popovici a încheiat finala de la 200 de metri liber de la Campionatele Europene U23 din Slovacia cu timpul 1:43.64. Popovici a fost cu aproape 3 secunde mai rapid decât înotătorul clasat pe 2, bulgarul Petar Mitsin, care a terminat cursa cu timpul 1:46.48.

David Popovici, după ce a devenit campion european U23: “Nu mă aşteptam să înot atât de repede”

”M-am simțit foarte bine pe toată parcursul cursei. Sincer să fiu, înainte să intru în apă, nu mă așteptam să înot atât de repede. Dar odată ce am simțit cumva apa, am simțit viteza, mi-am dat seama că o să fie sub 1:44. Adică, oricum, mult mai rapid decât la Jocurile Olimpice (n.r. 1:44.53).

E un an ciudat, hai să zicem așa, pentru că și eu, ca mulți alți sportivi, am avut nevoie de un an mai relaxant, când toată abordarea a fost un pic mai lejeră. Pentru că nu ai cum cu un an atât de stresant să te întorci și să faci exact același lucru.

Dar tocmai că testăm apele și vedem ce înseamnă în materie de timp și performanță o abordare mai practică și e ce trebuie. Eu când sunt calm și liniștit înot repede.