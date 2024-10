Suma uriaşă strânsă de David Popovici în doar 24 de ore pentru copiii cu dizabilităţi. „Sunt copleşit!” - Antena Sport

David Popovici îşi donează echipamentul pe care l-a purtat pe podiumul de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Medaliatul olimpic îşi doreşte să strângă 115.000 de euro pentru 11 copii care se află în dificultate. În primele 24 de ore de la deschiderea licitaţiei, sortivul a reuţit să strângă o sumă record.

David Popovici şi-a donat echipamentul purtat pe podium la JO 2024 către Fundaţia Hope and Homes for Children. Acesta are ca obiectiv să strângă 115.000 de euro pentru 11 copii cu dificultăţi financiare. Această sumă va ajuta la construirea unei case familiale pentru minorii cu nevoi speciale. În prezent, cei 11 copii se află într-un centru de plasament din Sectorul 5 al Capitalei.

Câţi bani a reuşit să strângă David Popovici după doar 24 de ore de la lansarea campaniei

În primele 24 de ore de la startul campaniei, fundaţia a strâns din donaţii 60.000 de euro. Anunţul a fost făcut chiar de înotătorul în vârstă de 20 de ani, prin intermediul unei postări pe agina sa de Instagram.

„Peste 50% în doar 24 de ore! 60.000 de euro”, a transmis David Popovici.

Mai mult, sportivul le-a mărturisit urmăritorilor săi din mediul online că este recunoscător pentru ceea ce reuşesc să facă împreună.