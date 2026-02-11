Daniela Toth, după cel mai bun rezultat înregistrat de Team Romania la JO de iarnă: „Ne dă speranțe pentru viitor” - Antena Sport

Daniela Toth (28 de ani) a oferit prima reacție, după ce România a înregistrat cel mai bun rezultat la Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina. Săritoarea cu schiurile s-a clasat pe locul 12 în proba pe echipe, în calificări, alături de Delia Folea, Mihnea Spulber și Daniel Cacina.

Locul 12 la proba pe echipe de la sărituri cu schiurile a reprezentat cel mai bun rezultat înregistrat de România la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, după ce Valentin Crețu s-a clasat pe 15 la sanie.

Daniela Toth, pe 12 în proba pe echipe de la sărituri cu schiurile la Jocurile Olimpice de iarnă

Daniela Toth a transmis că rezultatul înregistrat este unul care le dă speranțe sportivilor, privind viitoarele competiții. Ea a subliniat că încă nu a putut sărbători, dat fiind faptul că sâmbătă și duminică mai sunt programate și alte probe de sărituri cu schiurile, la Milano – Cortina.

“Ieri m-a luat febra, răceala, n-am fost la nivelul meu maxim, însă a fost ok. E un rezultat bun, locul 12 e chiar bun. Nu am petrecut, suntem încă în competiţie, băieţii au sâmbătă, fetele duminică şi apoi luni băieții au Super-Team-ul. E cel mai bun loc la Jocurile Olimpice pentru mine. Chiar este îmbucurător şi ne dă speranţe şi energie pentru viitor, odată ce am reuşit să avem patru sportivi, două fete şi doi băieţi calificaţi.

Ţări mai mari şi cu tradiţie mai puternică decât a noastră nu au reuşit să aibă echipă la start. Ne aşteptam şi la un loc mai în faţă, dar atât s-a putut.