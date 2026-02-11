Închide meniul
Daniela Toth, după cel mai bun rezultat înregistrat de Team Romania la JO de iarnă: „Ne dă speranțe pentru viitor”

Antena Sport Publicat: 11 februarie 2026, 18:39

Comentarii
Daniela Toth, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026/ Profimedia

Daniela Toth (28 de ani) a oferit prima reacție, după ce România a înregistrat cel mai bun rezultat la Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina. Săritoarea cu schiurile s-a clasat pe locul 12 în proba pe echipe, în calificări, alături de Delia Folea, Mihnea Spulber și Daniel Cacina.  

Locul 12 la proba pe echipe de la sărituri cu schiurile a reprezentat cel mai bun rezultat înregistrat de România la actuala ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă, după ce Valentin Crețu s-a clasat pe 15 la sanie. 

Daniela Toth, pe 12 în proba pe echipe de la sărituri cu schiurile la Jocurile Olimpice de iarnă 

Daniela Toth a transmis că rezultatul înregistrat este unul care le dă speranțe sportivilor, privind viitoarele competiții. Ea a subliniat că încă nu a putut sărbători, dat fiind faptul că sâmbătă și duminică mai sunt programate și alte probe de sărituri cu schiurile, la Milano – Cortina.  

“Ieri m-a luat febra, răceala, n-am fost la nivelul meu maxim, însă a fost ok. E un rezultat bun, locul 12 e chiar bun.  Nu am petrecut, suntem încă în competiţie, băieţii au sâmbătă, fetele duminică şi apoi luni băieții au Super-Team-ul. E cel mai bun loc la Jocurile Olimpice pentru mine. Chiar este îmbucurător şi ne dă speranţe şi energie pentru viitor, odată ce am reuşit să avem patru sportivi, două fete şi doi băieţi calificaţi. 

Ţări mai mari şi cu tradiţie mai puternică decât a noastră nu au reuşit să aibă echipă la start. Ne aşteptam şi la un loc mai în faţă, dar atât s-a putut. 

Şi nivelul nostru a crescut, şi nivelul internaţional. Sunt diferenţe, dar am crescut odată cu nivelul, nu am rămas în urmă. Dacă se continuă să creştem aşa, sunt şanse mari peste patru ani să facem o surpriză plăcută. 

Ne bucurăm pentru fiecare în parte şi ne dorim rezultate cât mai bune la JO, la orice sport. Individualul pe trambulină a fost cel mai complicat din cauza presiunii, fiind prima competiţie, din cauza aşteptărilor noastre, asteptărilor altora. Însă acum cred că ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Nu mai suntem stresaţi şi încercăm să sărim cât mai bine şi cât mai curat. 

(N.r. Despre proba de duminică, de trambulină mare) Să mă bucur de zbor şi de atmosfera în sine. Nu mi-am propus un loc, îmi doresc calificarea. Noi nu prea avem experienţă pe trambuline mari, nu am avut rezultate minunate, dar nu se ştie niciodată”, a declarat Daniela Toth, în exclusivitate pentru AntenaSport.  

Reacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-oReacţia fostei iubite a biatlonistului Sturla Holm Laegreid, după ce a mărturisit public că a înşelat-o
Team Romania a adunat 393,1 puncte şi nu s-a calificat în finală într-o probă în care fiecare sportiv al echipei contribuie cu o săritură la rezultatul final. Performanţele sportivilor români au fost: Delia Folea a sărit 78,5 metri, Mihnea Spulber a reuşit o săritură de 84,5 metri, Dana Toth a ajuns la 90,5 metri, iar Daniel Andrei Cacina a încheiat concursul României cu o săritură de 93,5 metri. 

