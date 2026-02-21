Răzvan Burleanu, prima reacție după decizia luată de Mircea Lucescu: „Experienţa domniei sale reprezintă un atu esenţial” - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Burleanu, prima reacție după decizia luată de Mircea Lucescu: „Experienţa domniei sale reprezintă un atu esenţial”

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 14:56

Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu / SPORT PICTURES

Federația Română de Fotbal a venit sâmbătă cu un anunț major în ceea ce privește situația lui Mircea Lucescu, iar selecționerul a confirmat că va rămâne pe banca echipei naționale, cel puțin pe perioada barajului.

Răzvan Burleanu a reacționat imediat și a transmis că este încântat de faptul că această colaborare va continua. În același timp, acesta a declarat că este convins că România se va întoarce la Cupa Mondială.

Răzvan Burleanu, convins că România va reveni la Cupa Mondială

După 28 de ani, naționala de fotbal a României are șansa de a reveni la un Campionat Mondial. Mircea Lucescu a fost alesul Federației pentru atingerea acestui obiectiv, iar experimentatul antrenor este decis să îl ducă la bun sfârșit.

În ciuda problemelor mari de sănătate cu care s-a confruntat în ultimul timp, „Il Luce” a luat decizia de a sta pe bancă și la barajul cu Turcia, dar și la ultimul baraj, cu Kosovo sau Slovacia, asta dacă naționala va trece mai departe. Răzvan Burleanu este încrezător că Lucescu va îndeplini mărețul obiectiv.

„Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experienţa domniei sale reprezintă un atu esenţial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a declarat Răzvan Burleanu.

