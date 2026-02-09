Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață” - Antena Sport

Sârbul Novak Djokovic, locul 3 mondial, şi-a exprimat admiraţia faţă de performanţa patinatorului artistic american Ilia Malinin (21 de ani), care a executat un backflip în timpul programului liber al probei pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Djokovic, finalist la ultimul Open al Australiei şi venit ca spectator la Olimpiada italiană, a rămas uimit şi şi-a pus mâinile în cap, la evoluţia oferită de Ilia Malinin, cunoscut și sub numele de „Quad God”.
Novak Djokovic, impresionat de Ilia Malinin
Patinatorul în vârstă de 21 de ani, autorul unei performanţe remarcabile (200,03 puncte), a oferit ţării sale, deţinătoarea titlului, o nouă medalie de aur.
Olympic champion Novak Djokovic reacting to Ilia Malinin’s team event’s free skate at the 2026 Olympic Winter Games today!pic.twitter.com/qFCz4BEteA
— Ilia Malinin Daily (@TheIliaSociety) February 8, 2026
Ilia Malinin a devenit primul patinator, după franțuzoaica Surya Bonaly la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1998, care execută un bakflip pe un singur picior.
„L-am văzut pe Djokovic acolo și a fost, sincer, complet ireal. Toți mi-au spus că, după ce am aterizat backflip-ul, a rămas fără cuvinte și stătea cu mâinile la cap. M-am gândit: « O, Doamne, este incredibil ». Este un moment care se întâmplă o dată în viață. ca un celebru tenismen să-mi urmărească prestația. Sunt cu adevărat încântat”, a spus Ilia Malinin.
🗣️Ilia Malinin on Novak Djokovic:
“I did see Novak. It’s so unreal. I heard that after I landed my backflip he was like, he had his hands over his head. That’s incredible. That’s a once-in-a-lifetime moment. I’m absolutely blown away.” pic.twitter.com/l7JmLNmC5g
— Danny (@DjokovicFan_) February 9, 2026
Malinin va reveni pe patine în cadrul Jocurilor Olimpice, cu ocazia programului scurt masculin, marţi, la ora 19:30.
- O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026
- Auston Matthews va fi căpitanul SUA la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
- Recordul impresionant stabilit de un austriac la Jocurile Olimpice de iarnă
- “Am sărbătorit cu tiramisu” Valentin Creţu, după rezultatul carierei obţinut la Milano Cortina 2026: “Sunt binecuvântat”
- Breezy Johnson și-a distrus medalia de aur, la Jocurile Olimpice de iarnă. Ce s-a întâmplat