Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață” - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață”

Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață”

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 12:53

Comentarii
Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: Se întâmplă o dată în viață”

Novak Djokovic, la Jocurile Olimpice de iarnă/ X

Sârbul Novak Djokovic, locul 3 mondial, şi-a exprimat admiraţia faţă de performanţa patinatorului artistic american Ilia Malinin (21 de ani), care a executat un backflip în timpul programului liber al probei pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Djokovic, finalist la ultimul Open al Australiei şi venit ca spectator la Olimpiada italiană, a rămas uimit şi şi-a pus mâinile în cap, la evoluţia oferită de Ilia Malinin, cunoscut și sub numele de „Quad God”. 

Novak Djokovic, impresionat de Ilia Malinin  

Patinatorul în vârstă de 21 de ani, autorul unei performanţe remarcabile (200,03 puncte), a oferit ţării sale, deţinătoarea titlului, o nouă medalie de aur. 

Ilia Malinin a devenit primul patinator, după franțuzoaica Surya Bonaly la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1998, care execută un bakflip pe un singur picior.  

Reclamă
Reclamă

L-am văzut pe Djokovic acolo și a fost, sincer, complet ireal. Toți mi-au spus că, după ce am aterizat backflip-ul, a rămas fără cuvinte și stătea cu mâinile la cap. M-am gândit: « O, Doamne, este incredibil ». Este un moment care se întâmplă o dată în viață. ca un celebru tenismen să-mi urmărească prestația. Sunt cu adevărat încântat”, a spus Ilia Malinin. 

Malinin va reveni pe patine în cadrul Jocurilor Olimpice, cu ocazia programului scurt masculin, marţi, la ora 19:30. 

Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imaginiBărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Observator
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Ce spune Zeljko Kopic despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo. E prima reacție oficială: „Viața va merge mai departe”
Fanatik.ro
Ce spune Zeljko Kopic despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo. E prima reacție oficială: „Viața va merge mai departe”
16:43
Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF
16:26
EXCLUSIVPrincipalul adversar de care se teme Andrei Nicolescu în play-off: “E o echipă cu multă experienţă”
15:47
O nouă operaţie pentru Lindsey Vonn! A doua intervenţie chirurgicală după accidentul de la Milano Cortina 2026
15:45
LIVE VIDEOShabab Al-Ahli – Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM
15:36
Auston Matthews va fi căpitanul SUA la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
15:26
Dezastru pentru echipa lui Radu Drăgușin. Verdict crunt pentru Tottenham: „Luptă pentru evitarea retrogradării”
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj 6 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”