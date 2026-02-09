Novak Djokovic, impresionat de starul de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Se întâmplă o dată în viață” - Antena Sport

Sârbul Novak Djokovic, locul 3 mondial, şi-a exprimat admiraţia faţă de performanţa patinatorului artistic american Ilia Malinin (21 de ani), care a executat un backflip în timpul programului liber al probei pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Djokovic, finalist la ultimul Open al Australiei şi venit ca spectator la Olimpiada italiană, a rămas uimit şi şi-a pus mâinile în cap, la evoluţia oferită de Ilia Malinin, cunoscut și sub numele de „Quad God”.

Novak Djokovic, impresionat de Ilia Malinin

Patinatorul în vârstă de 21 de ani, autorul unei performanţe remarcabile (200,03 puncte), a oferit ţării sale, deţinătoarea titlului, o nouă medalie de aur.

Olympic champion Novak Djokovic reacting to Ilia Malinin’s team event’s free skate at the 2026 Olympic Winter Games today!pic.twitter.com/qFCz4BEteA

— Ilia Malinin Daily (@TheIliaSociety) February 8, 2026

Ilia Malinin a devenit primul patinator, după franțuzoaica Surya Bonaly la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1998, care execută un bakflip pe un singur picior.