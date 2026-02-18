O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. S-a aflat abia acum - Antena Sport

Fără să li se spună că Anastasia Kucherova era rusoaică, sportivii i-au recunoscut imediat originea şi i s-au adresat în limba rusă.

Pentru Kucherova, acesta a fost un semn al „unei legături profunde” între ruşi şi ucraineni, „care, evident, ar fi putut continua să existe dacă nu ar fi fost războiul”.

Delegaţia din Milano a fost condusă de purtătoarea drapelului Yelyzaveta Sydorko, patinatoare de viteză pe pistă scurtă, şi l-a inclus pe patinatorul artistic Kyrylo Marsak. Ambii sportivi au taţi care luptă pe front.

„Nu există niciun cuvânt care să poată repara răul pe care aceste persoane l-au suferit deja şi niciun cuvânt care să se apropie de iertare”, a spus Kucherova.

Chiar înainte de a intra în stadion, „m-am întors – nu ştiam ce să le spun – dar le-am spus doar că întregul stadion le va oferi o ovaţie în picioare”. Ucrainenii păreau sceptici, a spus ea.

Când au început ovaţiile, Kucherova a spus că a simţit ca şi cum întregul stadion „recunoştea independenţa lor, recunoştea dorinţa lor de libertate, curajul lor de a ajunge până la Jocurile Olimpice”.

A plâns în tăcere, în spatele ochelarilor

Kucherova nu a mai fost în Rusia din 2018, dar înţelege că îşi asumă un risc sfidând regimul.

„Trebuie să fiu îngrijorată de acest lucru şi ar trebui să fiu speriată. Şi nu pot garanta că faptul că îmi exprim opinia nu va face rău persoanelor pe care le cunosc”, a spus ea. „Dar ceea ce cred este că, dacă eu, care trăiesc într-o ţară democratică şi mă bucur de toate libertăţile, dacă sunt speriată, asta înseamnă că regimul a câştigat.”

Kucherova a ţinut pancarta şi pentru altă delegaţie, cea a Danemarcei, care a primit, de asemenea, ovaţii entuziaste pentru rezistenţa acestei naţiuni faţă de ameninţările SUA de a prelua Groenlanda, un teritoriu danez autonom.

„Da, este o coincidenţă, dar m-am gândit la asta”, a spus Kucherova.