Dani Coman, după ce a ajuns la Comisia de Disciplină: "Le era dor celor de la LPF de mine" - Antena Sport

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a vizitat Comisia de Disciplină de la Liga Profesionistă de Fotbal, unde a ajuns în urma scandalului uriaş făcut după gafa imensă a lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul, 1-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta a ajuns la sediul LPF pentru a se apăra după ce a avut o ieşire în decor la Ploieşti, unde l-a scos din flash-interviu pe Adel Bettaieb şi l-a trimis la vestiare. A urmat şi un discurs teribil la adresa arbitrilor.

Dani Coman a plecat de la Comisia de Disciplină

”Le era dor celor de la LPF de mine și am venit să-i văd. Au fost niste discuții normale, mi-am expus punctul de vedere, acum vom vedea ce va fi. Mi se pare absolut normal să am un punct de vedere.

Le mulțumesc celor din comisie că m-au acceptat, mai departe nu vreau să discut. Atenția vă fi către meciurile care vor urma. Îi rog și pe jucători, și pe antrenori și pe toți din familia Argeșului să se concentreze doar pe cele trei meciuri rămase.

E foarte ușor să ne concentrăm și asta îmi doresc, să fim mai buni, mai puternici. Vreau să fac un apel și la suporteri să vină să încurajeze echipa, să nu jignească Federația, niciun arbitru. Să ne concentrăm doar pe echipa noastră și pe ajutorul pe care îl putem oferi jucătorilor. Nu pregătim nimic special”, a spus Dani Coman, la ieşire.