Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului - Antena Sport

Pe 5 noiembrie 2025, Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care inteligența artificială schimbă piața muncii – un eveniment adresat specialiştilor din HR, leadership și business.

Sub tema „Piața muncii în fața revoluției AI – Cum schimbă tehnologia rolul oamenilor în mediul profesional”, evenimentul aduce în prim-plan o temă esențială pentru viitorul profesiilor și al leadershipului: impactul transformator al inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Conferința reunește lideri de opinie, experți în resurse umane, tehnologie, educație și psihologie organizațională.

Piața muncii în fața revoluției AI. Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului

„Prin această inițiativă, Antena Academy își întărește rolul de formator de profesioniști în domeniul media și industriile conexe, dorind să fim în prim-planul discuțiilor despre provocările și oportunitățile aduse de revoluția AI.

Ne bucurăm să avem alături de noi profesionişti din domenii diverse, care să ne împărtăşească din experiențele lor, mai ales că această provocare nu este una pur tehnologică, ci şi una umană, iar misiunea noastră este să sprijinim adaptarea inteligentă și responsabilă la această nouă realitate.” – Trisi Cristea, preşedinte Antena Academy.