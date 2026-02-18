Kyrie Irving, starul lui Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului - Antena Sport

Kyrie Irving, starul echipei Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) pentru a se putea recupera după operaţia de genunchi suferită în martie anul trecut, potrivit ESPN.
Irving, care a fost supus operaţiei pentru repararea ligamentelor încrucişate la genunchiul stâng, nu a jucat în acest sezon.
Kyrie Irving va rata tot restul sezonului
Participant la nouă ediţii ale evenimentului All-Star Game, el este aşteptat să revină în sezonul 2026-2027.
Texanii au anunţat, miercuri, că Irving face “constant progrese în ceea ce priveşte reabilitarea şi va rămâne activ implicat alături de echipă până la finalul sezonului”.
“Acest mesaj este despre Kyrie care fi 1.000% când va reveni şi va juca la potenţialul său cel mai bun pentru a lupta pentru titlu în sezonul viitor”, a spus agentul său, Shetellia Riley Irving.
Există, încă, optimism că Irving va reveni la antrenamente la un moment dat în acest sezon, ceea ce-i va permite să înceapă construirea unei relaţii de joc pe teren cu noul star Cooper Flagg, au declarat surse pentru ESPN.
Irving, 33 de ani, a lipsit, de asemenea, la ultimele 20 de meciuri ale sezonului trecut, după ce a suferit accidentarea. El a spus că aşteaptă cu nerăbdare să revină “mai puternic în sezonul viitor”.
“Această decizie nu a fost uşoară, dar este una corectă”, a spus Irving într-o declaraţie.
“Sunt recunoscător clubului Mavericks, colegilor şi fanilor mei pentru sprijinul lor constant pe durata întregului proces. Aştept cu nerăbdare să revin mai puternic sezonul viitor. Încrederea şi determinarea pe care le am în interiorul meu doar cresc”, a spus starul lui Dallas Mavericks.
“Vreau să transmit un strigăt puternic de recunoştinţă pentru toţi fraţii mei şi surorile mele care şi-au rupt ligamentele încrucişate sau care s-au accidentat făcând zilnic ceea ce iubeau să facă. Vă mulţumesc pentru inspiraţie. Fără frică!”, a transmis Kyrie Irving.
Dallas Mavericks ocupă locul 12 în Conferinţa de Vest, cu 19 victorii şi 35 de înfrângeri.
