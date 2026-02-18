Kyrie Irving, starul lui Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului - Antena Sport

Kyrie Irving, starul echipei Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) pentru a se putea recupera după operaţia de genunchi suferită în martie anul trecut, potrivit ESPN.

Irving, care a fost supus operaţiei pentru repararea ligamentelor încrucişate la genunchiul stâng, nu a jucat în acest sezon.

Kyrie Irving va rata tot restul sezonului

Participant la nouă ediţii ale evenimentului All-Star Game, el este aşteptat să revină în sezonul 2026-2027.

Texanii au anunţat, miercuri, că Irving face “constant progrese în ceea ce priveşte reabilitarea şi va rămâne activ implicat alături de echipă până la finalul sezonului”.

“Acest mesaj este despre Kyrie care fi 1.000% când va reveni şi va juca la potenţialul său cel mai bun pentru a lupta pentru titlu în sezonul viitor”, a spus agentul său, Shetellia Riley Irving.