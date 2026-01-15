Chicago Bulls, victorie dramatică în reeditarea finalelor din 1997 și 1998. Coș cu patru secunde înainte de final - Antena Sport

Noaptea de miercuri spre joi a oferit șapte meciuri în NBA, iar cel mai echilibrat dintre ele a fost cel care le-a pus față în față pe Chicago Bulls și Utah Jazz. Cele două francize care s-au întâlnit în finalele din 1997 și 1998 au oferit o partidă încheiată cu victoria “taurilor”, care a fost decisă de un coș marcat cu patru secunde înainte de final.

Chicago Bulls a învins-o pe Utah Jazz cu scorul de 128-126 și a ajuns la victoria cu numărul 19 în acest sezon. Primul sfert al duelului de pe United Center a fost unul echilibrat, echipa oaspete având un avans de trei puncte după primele 12 minute.

Chicago Bulls, victorie cu Utah Jazz

Până la pauza mare, Bulls au revenit în avantaj și au intrat la vestiare cu o diferență de nouă puncte în favoarea lor. După primele două sferturi, scorul era 71-62 pentru echipa lui Billy Donovan.

În partea a treia a meciului, Jazz a recperat și chiar a avut câteva momente în care a condus, însă cu 12 minute înainte de final, scorul era egal 94-94. Chicago a început mult mai bine ultima parte și a condus chiar și la 12 puncte diferență, însă Jazz a recuperat pe final, iar cu aproximativ 20 de secunde până la sunetul sirenei, scorul era 126-126.

Coby White a aruncat de la distanță, însă mingea a ajuns pe inel, fiind salvată în ultimul moment de Isaac Okoro chiar înainte să iasă în afara terenului. Tre Jones a primit pasa de la colegul său și l-a găsit pe pivotul Nikola Vucevic liber sub panou, iar muntenegreanul a îndeplinit o formalitate și a înscris cu patru secunde înainte de final.