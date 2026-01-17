Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde - Antena Sport

Cleveland a câştigat cu un slam dunk în ultimele secunde al lui Evan Mobley după o pasă genială a lui Jaylon Tyson, aflat la noaptea carierei în NBA, cu 39 puncte şi 4 pase decisive.

Acesta a suplinit prestaţia sub nota obişnuită a lui Donovan Mitchell, al patrulea marcator din NBA, care a strâns doar 13 puncte, după ce în urmă cu trei zile, când cele două echipe s-au întalnit tot la Xfinity Mobile Arena şi au câştigat tot oaspeţii, a încheiat cu 35 de puncte.

Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115

Nici la Philadelphia nu a fost o noapte obişnuita pentru Tyrese Maxey, al treilea realizator al ligii încheind partida cu doar 22 puncte si 9 din 23 din actiune. În schimb, Joel Embiid a depăşit pentru a 21-a oară la rând 20 de puncte, terminând cu 33 de puncte sşi arătând că începe să se apropie de forma care în 2023 îl ducea către trofeul MVP.

Pentru Cavs este al treilea succes din tot atâtea meciuri contra lui Sixers, fiind sş a şasea oară în ultimele şapte partide când gruparea din Ohio se impune.