Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde - Antena Sport

Cleveland a câştigat cu un slam dunk în ultimele secunde al lui Evan Mobley după o pasă genială a lui Jaylon Tyson, aflat la noaptea carierei în NBA, cu 39 puncte şi 4 pase decisive.
Acesta a suplinit prestaţia sub nota obişnuită a lui Donovan Mitchell, al patrulea marcator din NBA, care a strâns doar 13 puncte, după ce în urmă cu trei zile, când cele două echipe s-au întalnit tot la Xfinity Mobile Arena şi au câştigat tot oaspeţii, a încheiat cu 35 de puncte.
Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115
Nici la Philadelphia nu a fost o noapte obişnuita pentru Tyrese Maxey, al treilea realizator al ligii încheind partida cu doar 22 puncte si 9 din 23 din actiune. În schimb, Joel Embiid a depăşit pentru a 21-a oară la rând 20 de puncte, terminând cu 33 de puncte sşi arătând că începe să se apropie de forma care în 2023 îl ducea către trofeul MVP.
THE FEED ➡️ THE DUNK. #LetEmKnow pic.twitter.com/lpkbhHDm7M
— Cleveland Cavaliers (@cavs) January 17, 2026
Pentru Cavs este al treilea succes din tot atâtea meciuri contra lui Sixers, fiind sş a şasea oară în ultimele şapte partide când gruparea din Ohio se impune.
