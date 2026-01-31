Detroit Pistons - Golden State 131 - 124. Oaspeţii şi-au mărit avansul în fruntea Conferinţei de Est. Curry s-a accidentat - Antena Sport

Închide meniul
Cosmin Petrescu Publicat: 31 ianuarie 2026, 9:36

Steph Curry, într-un meci du Detroit Pistons/ Profimedia

Detroit Pistons – Golden State Warriors 131 – 124 a fost live video în AntenaPLAY. Detroit îşi consolidează prima poziție în Conferința de Est, după un succes la Chase Center din San Francisco împotriva lui Golden State Warriors, pentru care superstarul şi cel mai bun marcator de trei puncte al sezonului, Steph Curry, a părăsit terenul în sfertul al treilea, accidentat.

Cel mai bun pasator al ligii, Cade Cunningham, cu 29 puncte si 11 pase decisive, şi al şaselea recuperator din NBA, Jalen Duren, cu 21 puncte si 13 urmăriri, au fost artizanii unei victorii în care au mai contribuit cu câte 15 puncte Robinson si Harris, în timp ce Stewart a adus 14 de pe bancă.

Detroit Pistons – Golden State 131 – 124

Steph Curry a strâns 23 puncte înainte de accidentare, în timp ce rezervele DeAnthony Melton, 18 puncte, si Guy Stantos, 16 puncte, au încercat să ajute “Dubs” să revină de la un deficit de 20 şi să se apropie la o posesie, Buddy Hield ratând cu mai puţin de patru minute până la final o aruncare de trei care ar fi restabilit egalitatea la momentul respectiv.

La Pistons mai trebuie remarcată şi apărarea excepţională a lui Ausar Thomson care, de ziua lui, el împlinind 23 ani, a încheiat cu 6 intercepţii şi 8 recuperări.

Este prima victorie a lui Detroit contra lui Golden State din ianuarie 2023, Warriors având în această perioadă patru succese la rând împotriva grupării din “Motor City”.

