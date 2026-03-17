San Antonio Spurs, a 50-a victorie a sezonului în NBA. 21 de puncte pentru Victor Wembanyama

San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, şi-a trecut în cont a 50-a victorie în acest sezon, impunându-se cu 119-115 pe parchetul lui Los Angeles Clippers, luni seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

San Antonio Spurs, a 50-a victorie a sezonului în NBA

În ciuda unui slab debut de meci colectiv, Victor Wembanyama a găsit soluţia pentru Spurs, înscriind 21 de puncte în acest meci. Texanii au obţinut astfel al 50-lea succes din acest sezon (18 eşecuri), o premieră după 9 ani.

Într-un alt meci, Los Angeles Lakers a câştigat cu 100-92 pe parchetul lui Houston Rockets, într-un meci între pretendentele Vestului. Lakers au obţinut a şasea victorie în care starul sloven Luka Doncic a înscris cel puţin 30 puncte, de data aceasta cu 36 puncte, susţinut de cele 18 puncte ale lui “King” LeBron James.

Lakers ocupă locul 3 în Conferinţa de Vest, cu 43 de victorii şi 25 eşecuri în acest sezon, în timp ce Rockets se află pe 4 (41-26).