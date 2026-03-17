San Antonio Spurs, a 50-a victorie a sezonului în NBA. 21 de puncte pentru Victor Wembanyama

Dan Roșu Publicat: 17 martie 2026, 14:32

Victor Wembanyama - Profimedia Images

San Antonio Spurs, echipa starului francez Victor Wembanyama, şi-a trecut în cont a 50-a victorie în acest sezon, impunându-se cu 119-115 pe parchetul lui Los Angeles Clippers, luni seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

În ciuda unui slab debut de meci colectiv, Victor Wembanyama a găsit soluţia pentru Spurs, înscriind 21 de puncte în acest meci. Texanii au obţinut astfel al 50-lea succes din acest sezon (18 eşecuri), o premieră după 9 ani.

Într-un alt meci, Los Angeles Lakers a câştigat cu 100-92 pe parchetul lui Houston Rockets, într-un meci între pretendentele Vestului. Lakers au obţinut a şasea victorie în care starul sloven Luka Doncic a înscris cel puţin 30 puncte, de data aceasta cu 36 puncte, susţinut de cele 18 puncte ale lui “King” LeBron James.

Lakers ocupă locul 3 în Conferinţa de Vest, cu 43 de victorii şi 25 eşecuri în acest sezon, în timp ce Rockets se află pe 4 (41-26).

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Câştigă statul de pe urma scumpirii carburanţilor? Calculul unui consultant fiscal: "Atât a încasat până acum"
El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”
A fost condamnat după ce și-a abandonat partenera pe munte, la aproape 4.000 metri altitudine
“Ar fi o rușine!”. Un jucător turc nu concepe să piardă cu România barajul de Mondial: “Am demonstrat la EURO”
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 martie
Programul etapei a treia din play-off și play-out. FCSB deschide “balul”. Când se joacă Univ. Craiova – CFR
Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: “A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!”
Christian Horner poate reveni în Formula 1. Proiectul Aston Martin, în pericol după doar 2 curse
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Ce au făcut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi când s-au văzut. Imaginile care nu au fost surprinse la tv 6 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2