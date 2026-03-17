NBA vrea să se extindă! Care sunt oraşele care pot avea echipe în cea mai puternică ligă de basschet din lume

Alex Masgras Publicat: 17 martie 2026, 11:25

Adam Silver / Profimedia

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a decis să supună votului consiliului proprietarilor ideea creşterii numărului de francize, prin atribuirea unor echipe oraşelor Las Vegas şi Seattle, anunţă mass-media americană, citată EFE.

NBA studiază de ani de zile posibilitatea extinderii numărului de francize de la 30 la 32, iar săptămâna viitoare va fi primul pas prin acest vot.

NBA vrea să ajungă la 32 de echipe! Las Vegas şi Seattle, pe listă

Potrivit postului de televiziune ESPN, potenţialul debut al echipelor din Las Vegas şi Seattle ar însemna revenirea unei francize la Seattle după plecarea lui SuperSonics, în sezonul 2007-2008.

Pentru Las Vegas, ar fi un debut în NBA, după ce capitala mondială a jocurilor de noroc a primit recent o franciză din NFL (fotbal american), Raiders, şi finalizează ultimele detalii pentru a avea propria echipă în MLB (baseball), Athletics, al cărei sediu istoric a fost la Oakland.

“Sin City” are, de asemenea, propria echipă de hochei pe gheaţă, Vegas Golden Knights, precum şi o echipă în Liga profesionistă de baschet feminin (WNBA), Aces, care a cucerit trei titluri în ultimii patru ani.

Ultima dată când NBA şi-a extins numărul de francize a fost în 2004, când a fost adăugată o echipă în Charlotte.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 23:00, va avea loc meciul Portland Trail Blazers – Denvver Nuggets. În noaptea de duminică spre luni, de la ora 02:00, va avea loc meciul Minnesota Timberwolves – Boston Celtics.

Coşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru platăCoşmarul facturilor de energie. Aproape 500.000 de români primesc lunar ajutor de la stat pentru plată
Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
Observator
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
Fanatik.ro
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
13:09

Hagi și Popescu “s-au dat cu Burleanu”. Porumboiu îl face praf și pe Ilie Dumitrescu: “Servil”
12:55

“M-am trezit când am ajuns în România” Din Liga 1, în luptă pentru sferturile UCL
12:34

Emma Răducanu s-a retras de la Miami! Jaqueline Cristian, direct în turul 2
12:34

Valeriu Iftime se amuză pe seama lui Gigi Becali! Ce spune despre Mirel Rădoi la FCSB: “Iese tărăboi mare”
12:17

Gigi Becali a pregătit lovitura totală în războiul cu Armata. “Am dat ordinul la CEDO”
12:09

Telefonul de la miezul nopții. Gigi Becali l-a sunat pe Rădoi după scorul rușinos cu Metaloglobus: “Poate e dezamăgit”
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 3 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 4 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu 5 Florentino Perez sparge banca pentru cel mai scump transfer din istoria Realului: 160 de milioane de euro 6 FotoDiferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur”