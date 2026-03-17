NBA vrea să se extindă! Care sunt oraşele care pot avea echipe în cea mai puternică ligă de basschet din lume

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a decis să supună votului consiliului proprietarilor ideea creşterii numărului de francize, prin atribuirea unor echipe oraşelor Las Vegas şi Seattle, anunţă mass-media americană, citată EFE.

NBA studiază de ani de zile posibilitatea extinderii numărului de francize de la 30 la 32, iar săptămâna viitoare va fi primul pas prin acest vot.

NBA vrea să ajungă la 32 de echipe! Las Vegas şi Seattle, pe listă

Potrivit postului de televiziune ESPN, potenţialul debut al echipelor din Las Vegas şi Seattle ar însemna revenirea unei francize la Seattle după plecarea lui SuperSonics, în sezonul 2007-2008.

Pentru Las Vegas, ar fi un debut în NBA, după ce capitala mondială a jocurilor de noroc a primit recent o franciză din NFL (fotbal american), Raiders, şi finalizează ultimele detalii pentru a avea propria echipă în MLB (baseball), Athletics, al cărei sediu istoric a fost la Oakland.

“Sin City” are, de asemenea, propria echipă de hochei pe gheaţă, Vegas Golden Knights, precum şi o echipă în Liga profesionistă de baschet feminin (WNBA), Aces, care a cucerit trei titluri în ultimii patru ani.