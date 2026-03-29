Detroit Pistons merge “ceas” și fără Cade Cunningham. Victorie la pas contra Minnesotei Timberwolves

Andrei Nicolae Publicat: 29 martie 2026, 11:25

Tobias Harris, în timpul unui meci al lui Detroit Pistons / Getty Images

Detroit Pistons şi-a consolidat poziţia de lider al Conferinţei de Est a NBA, învingând-o fără drept de apel în deplasare pe Minnesota Timberwolves, scor 109-87.

Pistons au obţinut acest succes categoric în ciuda absenţei liderului lor, Cade Cunningham, indisponibil în continuare din cauza unui pneumotorax.

Pistons, în formă maximă înainte de finalul sezonului regulat

În partida de sâmbătă, şapte jucători ai francizei din statul Michigan au înscris cel puţin 10 puncte, cel mai prolific dintre ei fiind Tobias Harris, autor a 18. Ronald Holland II şi Daniss Jenkins au reuşit la rândul lor câte 13 puncte pentru Pistons, care a semnat cu această ocazie a şasea sa victorie în ultimele şapte meciuri.

De la Minnesota Timberwolves s-a remarcat Donte DiVincenzo, cu 22 de puncte.

Tot sâmbătă, San Antonio Spurs, ocupanta locului secund în Conferinţa de Vest, s-a impus cu scorul de 127-95 pe parchetul formaţiei Milwaukee Bucks, punând astfel presiune asupra liderului Oklahoma City Thunder, care va primi duminică vizita celor de la New York Knicks.

Rezultate înregistrate sâmbătă în NBA:

  • Atlanta Hawks – Sacramento Kings 123-113
  • Phoenix Suns – Utah Jazz 134-109
  • Memphis Grizzlies – Chicago Blackhawks 125-124
  • Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers 114-118
  • Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons 87-109
  • Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs 95-127

NBA se vede LIVE în AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:

  • 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
  • 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
Loading ... Loading ...
