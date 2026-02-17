Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona - Barcelona 2-1: "Hai! Spune" - Antena Sport

Hansi Flick a fost un car de nervi la finalul meciului dintre Girona şi Barcelona, câştigat de gazde cu 2-1. Echipa de pe Camp Nou a fost întoarsă şi a pierdut trei puncte extrem de importante, în lupta pentru titlul din La Liga. Real Madrid rămâne lider după această etapă, după victoria obţinută în faţa lui Real Sociedad, scor 4-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golul de 2-1 marcat de Girona a fost contestat de Barcelona, care a reclamat un fault asupra lui Jules Kounde. Golul a fost validat şi jucătorii lui Flick nu au mai putut să revină.

Hansi Flick s-a enervat şi a plecat din interviu, după Girona – Barelona

La interviurile de după meci, antrenorul german a fost un car de nervi şi a avut un schimb de replici tensionat cu un reporter, nedorind să continue interviul după ce nu i s-a răspuns la întrebare:

Reporter: ”Poate că dacă se dădea fault la acea fază la Kounde…”

Hansi Flick: ”Tu ce crezi? A fost fault sau nu? Hai, spune, poți să spui”