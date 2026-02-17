Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona - Barcelona 2-1: "Hai! Spune" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: “Hai! Spune”

Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: “Hai! Spune”

Alex Masgras Publicat: 17 februarie 2026, 8:46

Comentarii
Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona – Barcelona 2-1: Hai! Spune

Hansi Flick, în timpul meciului Girona - Barcelona 2-1 / Profimedia

Hansi Flick a fost un car de nervi la finalul meciului dintre Girona şi Barcelona, câştigat de gazde cu 2-1. Echipa de pe Camp Nou a fost întoarsă şi a pierdut trei puncte extrem de importante, în lupta pentru titlul din La Liga. Real Madrid rămâne lider după această etapă, după victoria obţinută în faţa lui Real Sociedad, scor 4-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golul de 2-1 marcat de Girona a fost contestat de Barcelona, care a reclamat un fault asupra lui Jules Kounde. Golul a fost validat şi jucătorii lui Flick nu au mai putut să revină.

Hansi Flick s-a enervat şi a plecat din interviu, după Girona – Barelona

La interviurile de după meci, antrenorul german a fost un car de nervi şi a avut un schimb de replici tensionat cu un reporter, nedorind să continue interviul după ce nu i s-a răspuns la întrebare:

Reporter: ”Poate că dacă se dădea fault la acea fază la Kounde…”

Hansi Flick: ”Tu ce crezi? A fost fault sau nu? Hai, spune, poți să spui”

Reclamă
Reclamă

Reporter: ”Nu… eu sunt aici doar să pun întrebări”

Hansi Flick: ”Cum, nu ai nicio opinie?”

Reporter: ”Nu, nu”

Sute de mii de concedieri în domeniul cu cele mai mari salarii. Unii nu şi-au mai găsit job 2 aniSute de mii de concedieri în domeniul cu cele mai mari salarii. Unii nu şi-au mai găsit job 2 ani
Reclamă

Hansi Flick: ”Ok, mulțumesc”

La conferinţa de presă, Hansi Flick a făcut praf arbitrajul. Antrenorul german a recunoscut că echipa sa a jucat slab şi că nu s-a ridicat la un nivel bun şi a comparat brigada de arbitri cu jucătorii săi:

“Nu vreau să vorbesc despre asta, toată lumea a văzut ce s-a întâmplat la al doilea gol. Aţi văzut cu toţii faza. A fost fault sau nu? Da? Mulţumesc foarte mult, nu mai e nimic de spus. Am jucat foarte slab în repriza a doua, am avut probleme în apărare. Nu avem scuze, dar ei (n.r. arbitrii) sunt la acelaşi nivel cu noi, aşa că poate nu sunt la un nivel bun”, a declarat Hansi Flick, citat de mundodeportivo.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Schimbări radicale de RCA. Mai multe clase de bonus şi creşteri chiar şi de 300%
Observator
Schimbări radicale de RCA. Mai multe clase de bonus şi creşteri chiar şi de 300%
Ce pensie ia, de fapt, în fiecare lună Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a adus titlul la Craiova. Suma este incredibilă
Fanatik.ro
Ce pensie ia, de fapt, în fiecare lună Sorin Cârțu, ultimul antrenor care a adus titlul la Craiova. Suma este incredibilă
8:36
Cristi Chivu nu scapă de critici, după Inter – Juventus 3-2: “Nu m-aşteptam de la el. E un tip inteligent”
8:17
“Opruţ sau Bancu?” Basarab Panduru a dat verdictul, înaintea barajului cu Turcia: “Aş avea o problemă”
23:58 16 feb.
Girona – Barcelona 2-1. Etapă de coșmar pentru campioana Spaniei. Gazdele au încheiat meciul în 10 oameni
23:38 16 feb.
Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog încins pe subiectul “Radu Petrescu”: “Toată lumea zice că e stelist”
23:18 16 feb.
Daniel Niculae a răbufnit după ce VAR le-a anulat un penalty: “Rezultatele trebuie să se decidă pe teren”
23:06 16 feb.
Suporterii lui Dinamo nu l-au uitat pe Claudiu Niculescu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Unirea Slobozia
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 4 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 5 Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar 6 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul