Hansi Flick a pus o întrebare şi a plecat din interviu, după Girona - Barcelona 2-1: "Hai! Spune" - Antena Sport

Hansi Flick a fost un car de nervi la finalul meciului dintre Girona şi Barcelona, câştigat de gazde cu 2-1. Echipa de pe Camp Nou a fost întoarsă şi a pierdut trei puncte extrem de importante, în lupta pentru titlul din La Liga. Real Madrid rămâne lider după această etapă, după victoria obţinută în faţa lui Real Sociedad, scor 4-1.
Golul de 2-1 marcat de Girona a fost contestat de Barcelona, care a reclamat un fault asupra lui Jules Kounde. Golul a fost validat şi jucătorii lui Flick nu au mai putut să revină.
Hansi Flick s-a enervat şi a plecat din interviu, după Girona – Barelona
La interviurile de după meci, antrenorul german a fost un car de nervi şi a avut un schimb de replici tensionat cu un reporter, nedorind să continue interviul după ce nu i s-a răspuns la întrebare:
Reporter: ”Poate că dacă se dădea fault la acea fază la Kounde…”
Hansi Flick: ”Tu ce crezi? A fost fault sau nu? Hai, spune, poți să spui”
Reporter: ”Nu… eu sunt aici doar să pun întrebări”
Hansi Flick: ”Cum, nu ai nicio opinie?”
Reporter: ”Nu, nu”
Hansi Flick: ”Ok, mulțumesc”
-Flick: “¿Para ti fue falta a Koundé o no?”
-Periodista: “Yo solo estoy para preguntar”.
-Hansi Flick: “¿No tienes opinión? Entonces yo tampoco”.
Y se va.
pic.twitter.com/deoYXsYXk1
— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 16, 2026
La conferinţa de presă, Hansi Flick a făcut praf arbitrajul. Antrenorul german a recunoscut că echipa sa a jucat slab şi că nu s-a ridicat la un nivel bun şi a comparat brigada de arbitri cu jucătorii săi:
“Nu vreau să vorbesc despre asta, toată lumea a văzut ce s-a întâmplat la al doilea gol. Aţi văzut cu toţii faza. A fost fault sau nu? Da? Mulţumesc foarte mult, nu mai e nimic de spus. Am jucat foarte slab în repriza a doua, am avut probleme în apărare. Nu avem scuze, dar ei (n.r. arbitrii) sunt la acelaşi nivel cu noi, aşa că poate nu sunt la un nivel bun”, a declarat Hansi Flick, citat de mundodeportivo.com.
- Girona – Barcelona 2-1. Etapă de coșmar pentru campioana Spaniei. Gazdele au încheiat meciul în 10 oameni
- Andrei Raţiu, propus de spanioli la Real Madrid după victoria fabuloasă cu Atletico Madrid: “Nu au un fundaş ca el”
- Cele două staruri pe care Vinicius le-a “transferat” la Real Madrid: “Le scriam în fiecare vară. Vreau să joc cu cei mai buni”
- Reacţia lui Andrei Raţiu, după ce a fost desemnat omului meciului în Rayo – Atletico Madrid 3-0!
- Nota lui Andrei Raţiu după ce a reuşit un assist în victoria fabuloasă a lui Rayo, 3-0, cu Atletico Madrid!