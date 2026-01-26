Două meciuri din NBA, amânate din cauza vremii. Într-o sală, jucătorii deja se încălzeau pentru startul partidei - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Două meciuri din NBA, amânate din cauza vremii. Într-o sală, jucătorii deja se încălzeau pentru startul partidei

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 12:30

Fiserv Forum, arena celor de la Milwaukee Bucks, înainte de un meci / Profimedia

Două dueluri din NBA au fost amânate din cauza vremii nefavorabile în noaptea dinspre duminică spre luni.

Primul a fost cel dintre Mempthis Grizzlies și Denver Nuggets, care urma să se dispute în Tennessee, iar cel de-al doilea a fost Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks, de pe terenul campioanei din 2021.

Două partide amânate în aceeași noapte

În NBA situațiile în care o partidă să fie amânată din cauza vremii sunt deja rare, însă cele în care chiar două să fie reprogramate în aceeași noapte par imposibile. Prima veste a fost cea legată de meciul lui Memphis Grizzlies contra lui Denver Nuggets.

Decizia luată de oficialii NBA a venit cu doar două ore înainte de startul meciului, în contextul în care jucătorii deja se aflau pe parchet și se încălzeau pentru tip-off, potrivit sports.yahoo.com. Ninsoarea intensă a fost motivul pentru care liga a decis că este mai bine ca fanii să nu facă deplasarea pe drum până la FedEx Forum.

Tot zăpada a fost motivul pentru care partida din Milwaukee a celor de la Bucks contra lui Dallas s-a amânat. Texanii s-au îmbarcat duminică în avion pentru a zbura spre Wisconsin, însă aeronava nu a decolat din cauza ninsorii, astfel că și acest meci va trebui să fie reprogramat.

Campioana din 2021 a făcut și un gest superb după ce a venit decizia oficială din partea NBA. Toată mâncarea care era pregătită pentru meci a fost donată la adăposturi din zonă, unde se află oameni afectați de furtuni.

