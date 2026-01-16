Dunk-ul anului în NBA! Patru oameni nu au reușit să oprească un singur jucător. Faza formidabilă - Antena Sport

Noaptea de joi spre vineri a oferit nouă meciuri în NBA, iar unul dintre ele a ieșit în evidență printr-o fază memorabilă care se va înscrie cu siguranță în lupta pentru dunk-ul anului, dacă nu deja a și câștigat-o. Anthony Black, apărătorul celor de la Orlando Magic, a reușit un dunk superb în ciuda efortului a patru oameni de la Memphis Grizzlies care au sărit să îl oprească.
Meciul dintre Orlando Magic și Memphis Grizzlies, disputat pe terenul echipei din Florida, a început foarte bine pentru oaspeți. După primul sfert, jucătorii lui Tuomas Iisalo aveau un avans de 16 puncte.
Dunk uluitor reușit în NBA
În sfertul secund, Orlando a început să recupereze ușor ușor din diferență, iar la pauza mare tabela indica scorul de 67-58 în favoarea celor de la Grizzlies. După ieșirea de la vestiare, meciul s-a echilibrat complet, iar Magic a restabilit egalitatea, reușind la un moment dat să aibă și un avans de 11 puncte.
Înainte de ultimul sfert, formația din Florida conducea la cinci puncte distanță, iar cu trei minute de final s-a petrecut momentul care cu siguranță va rămâne întipărit în mințile oamenilor. Pe o tranziție rapidă, Anthony Black și s-a dus cu ea până în coș, deși patru jucători de la Memphis Grizzlies au sărit la el.
ANTHONY BLACK ARE YOU KIDDING ME????
FASTBREAK DUNK OVER FOUR (!!!!) DEFENDERS TO TAKE THE LEAD 🤯 pic.twitter.com/GVlzzPeB0l
— NBA (@NBA) January 15, 2026
Faza s-a petrecut la scorul de 107-107, astfel că se poate spune că momentul respectiv le-a dat “aripi” celor din Orlando, care au câștigat cu 118-111. Cel mai bun marcator pentru Magic a fost Paolo Banchero, cu 26 de puncte și 13 recuperări, în timp ce de la Memphis a ieșit în evidență Jaren Jackson, cu 30 de puncte.
