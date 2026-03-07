Boston Celtics, un nou succes categoric în NBA. Jayson Tatum a revenit după 10 luni - Antena Sport

Cea mai titrată echipă din NBA, Boston Celtics, a înregistrat vineri seara o nouă victorie, învingând în faţa propriilor suporteri, cu 120-100, pe Dallas Mavericks.

Jaylen Brown, cu 24 de puncte, și Derrick White, cu 20 de puncte, au fost cei mai buni marcatori ai lui Boston Celtics. Jayson Tatum a revenit pentru gazde, după aproape 10 luni de pauză, el suferind o accidentare horror la tendonul lui Ahile în mai 2025.

Boston Celtics, un nou succes categoric în NBA

Cu acest succes, echipa şi-a consolidat locul secund în Conferinţa Est, dar rămâne totuşi la o diferenţă destul de mare de puncte (71) de liderul Detroit Pistons.

Rezultate de vineri seara: