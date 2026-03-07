Boston Celtics, un nou succes categoric în NBA. Jayson Tatum a revenit după 10 luni - Antena Sport

Cea mai titrată echipă din NBA, Boston Celtics, a înregistrat vineri seara o nouă victorie, învingând în faţa propriilor suporteri, cu 120-100, pe Dallas Mavericks.
Jaylen Brown, cu 24 de puncte, și Derrick White, cu 20 de puncte, au fost cei mai buni marcatori ai lui Boston Celtics. Jayson Tatum a revenit pentru gazde, după aproape 10 luni de pauză, el suferind o accidentare horror la tendonul lui Ahile în mai 2025.
Boston Celtics, un nou succes categoric în NBA
WELCOME BACK, JAYSON TATUM 🔥
🏀 15 PTS
🏀 12 REB
🏀 7 AST
298 days ago: Achilles tear.
Tonight: A near-triple-double. pic.twitter.com/Lqev9sVSDN
— NBA (@NBA) March 7, 2026
Cu acest succes, echipa şi-a consolidat locul secund în Conferinţa Est, dar rămâne totuşi la o diferenţă destul de mare de puncte (71) de liderul Detroit Pistons.
Rezultate de vineri seara:
- San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers 116 – 112
- Los Angeles Lakers – Indiana Pacers 128 – 117
- Denver Nuggets – New York Knicks 103 – 142
- Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 118 – 116
- Houston Rockets – Portland Trailblazers 106 – 99
- Boston Celtics – Dallas Mavericks 120 – 100
- Charlotte Hornets – Miami Heat 120 – 128
În clasamentul Conferinţei Est, lider este Detroit Pistons, urmată de Boston Celtics şi New York Knicks, în timp ce în Conferinţa Vest conduce Oklahoma City Thunder, urmată de San Antonio Spurs şi Minnesota Timberwolves.
