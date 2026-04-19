Houston Rockets – LA Lakers 98-107. Încă un record pentru LeBron James

Fără Luka Doncic, cel mai bun marcator al ligii, şi Austin Reaves, al doilea realizator de la Lakers, trupa din Los Angeles şi-a apărat avantajul terenului propriu obţinut graţie recordului din sezonul regulat.

Lakers a luat meciul 1 din seria cu Houston Rockets pentru care, de asemenea, a absentat cel mai bun marcator al echipei, Kevin Durant. Nu se mai întâmplase din 1986 ca în meciul de debut al unei serii de playoff să lipsească cei mai buni realizatori de la ambele combatante.

Houston Rockets – LA Lakers 98-107

Luke Kennard a fost eroul lui Lakers. Jucătorul adus în februarie de la Atlanta şi-a stabilit un nou record al carierei în playoff cu 27 puncte şi a fost automat de la trei puncte, 5/5, capitol la care a avut cel mai bun procentaj din NBA pentru a treia oară in cariera sa.

La 41 ani şi jucând pentru a 293-a oară în playoff, LeBron James a fost la două recuperări de primul său triple double în playoff după şase ani de pauză, terminând cu 19 puncte şi 13 pase decisive, acesta din urmă reprezentând un nou record NBA, James devenind cel mai bătrân baschetbalist din istorie cu peste 10 assisturi într-un joc de playoff.

În absenţa lui Durant, Alperen Sengun a fost principalul marcator pentru Houston cu 19 puncte, texanii dominând lupta sub panoul advers, aşa cum era de aşteptat. Cea mai bună echipă din ligă la recuperare a avut 21 de urmăriri ofensive, faţă de doar trei pentru Lakers, însă procentajul de 61% din acţiune a fost suficient pentru victorie, în condiţiile în care Houston a terminat cu doar 38%.