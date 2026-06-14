New York Knicks, al treilea titlu în NBA din istoria clubului, după 4-1 în finala cu San Antonio Spurs

New York Knicks a cucerit al treilea titlu de campioană a NBA din istoria sa, primul după o aşteptare de 53 de ani, graţie victoriei obţinute în deplasare, cu scorul de 94-90, în faţa formaţiei San Antonio Spurs, sâmbătă seara, în cel de-al cincilea meci al finalei Ligii profesioniste nord-americane de baschet.
Sub comanda antrenorului Mike Brown, sosit la gruparea newyorkeză în intersezon, Knicks s-a impus cu 4 victorii la 1 în duelul cu Spurs.
New York Knicks, al treilea titlu în NBA din istoria clubului
Coordonatorul lui Knicks, Jalen Brunson (29 ani) a fost omul decisiv al partidei de la San Antonio, reuşind să înscrie aproape jumătate dintre punctele oaspeţilor (45). El a fost desemnat, de altfel, cel mai valoros jucător (MVP) al finalei NBA.
Jalen Brunson este fiul lui Rick Brunson, care a jucat pentru Knicks în ultima finală a francizei newyorkeze, pierdută în 1999 chiar în faţa rivalilor de la San Antonio Spurs.
Antrenorul Mike Brown a participat la rândul său la finala din 1999, făcând parte atunci din staff-ul tehnic al lui San Antonio Spurs, condus de reputatul “coach” Gregg Popovich.
După mai bine de o jumătate de secol de deziluzii, New York Knicks reuşeşte să-şi completeze vitrina cu al treilea trofeu de campioană a NBA, după cele cucerite în 1970 şi 1973, oferindu-le fanilor săi o noapte de sărbătoare în Manhattan.
- New York Knicks a scris istorie! A câştigat meciul 4 al finalei după o revenire de senzaţie şi e la victorie de titlu
- New York Knicks – San Antonio Spurs 105-95, în primul meci al finalei NBA
- A câştigat 1.700.000 de dolari cu un bilet nebun, mizând o sumă incredibilă! Emoţii uriaşe cu ultima selecţie
- New York Knicks – San Antonio Spurs, finala NBA 2026! Campioana en-titre, eliminată în finala Conferinţei de Vest
- Meci decisiv în finala Conferinţei de Vest! Victorie mare pentru San Antonio Spurs şi Victor Wembanyama