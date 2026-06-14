New York Knicks, al treilea titlu în NBA din istoria clubului, după 4-1 în finala cu San Antonio Spurs

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New York Knicks a cucerit al treilea titlu de campioană a NBA din istoria sa, primul după o aşteptare de 53 de ani, graţie victoriei obţinute în deplasare, cu scorul de 94-90, în faţa formaţiei San Antonio Spurs, sâmbătă seara, în cel de-al cincilea meci al finalei Ligii profesioniste nord-americane de baschet.

Sub comanda antrenorului Mike Brown, sosit la gruparea newyorkeză în intersezon, Knicks s-a impus cu 4 victorii la 1 în duelul cu Spurs.

New York Knicks, al treilea titlu în NBA din istoria clubului

Coordonatorul lui Knicks, Jalen Brunson (29 ani) a fost omul decisiv al partidei de la San Antonio, reuşind să înscrie aproape jumătate dintre punctele oaspeţilor (45). El a fost desemnat, de altfel, cel mai valoros jucător (MVP) al finalei NBA.

Jalen Brunson este fiul lui Rick Brunson, care a jucat pentru Knicks în ultima finală a francizei newyorkeze, pierdută în 1999 chiar în faţa rivalilor de la San Antonio Spurs.