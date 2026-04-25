LA Lakers, victorie dramatică în fața lui Houston Rockets. LeBron&Co., la un meci distanță de semifinala conferinței

Andrei Nicolae Publicat: 25 aprilie 2026, 12:26

LeBron James, în timpul unui meci / Getty Images

Los Angeles Lakers, cu un LeBron James în mare formă, este la o singură victorie de calificarea în semifinalele Conferinţei de Vest a NBA, după ce s-a impus joi cu scorul de 112-108, după prelungiri, pe parchetul celor de la Houston Rockets, transmite AFP.

James (41 ani), la al 23-lea sezon în NBA şi al 19-lea play-off, s-a remarcat cu 29 de puncte, 13 recuperări, 6 pase decisive şi 3 intercepţii, astfel că Lakers are acum 3-0 în seria cu Rockets din prima rundă.

Meciul al patrulea al seriei va avea loc duminică, tot la Houston.

San Antonio Spurs și Boston Celtics s-au impus și ele noaptea trecută

În alt meci din prima rundă, San Antonio Spurs a învins-o în deplasare pe Portland Trail Blazers cu 120-108 şi are 2-1 la general. Texanii nu au putut conta pe starul francez Victor Wembanyama, comoţionat în meciul de marţi, dar care ar putea reveni în partida a patra a seriei, programată duminică.

În Conferinţa de Est, Boston Celtics are 2-1 cu Philadelphia 76ers, după victoria de vineri, cu 108-100, în deplasare. Jayson Tatum şi Jaylen Brown au înscris câte 25 de puncte fiecare pentru oaspeţi, în timp ce Tyrese Maxey (31 puncte) s-a remarcat de la Sixers.

Sursa: Agerpres.ro

NBA se vede pe AntenaPLAY

În acest weekend, AntenaPLAY transmite alte două partide din play-off-ul NBA:

  • 25.04, 22:30, Oklahoma City Thunder @ Phoenix Suns, meciul 3
  • 26.04, 22:30, San Antonio Spurs @ Portland Trail Blazers, meciul 4
