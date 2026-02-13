LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător care a reuşit un triple-double - Antena Sport

LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria NBA care a înregistrat un triple-double, iar Los Angeles Lakers a intrat în pauza All-Star cu o victorie de 124-104 în faţa echipei Dallas Mavericks, relatează Reuters.

James, în vârstă de 41 de ani, a reuşit 28 de puncte, 12 pase decisive şi 10 recuperări, înregistrând primul său triple-double în 36 de meciuri în acest sezon. Rui Hachimura a adăugat 21 de puncte, Austin Reaves a marcat 18 puncte, iar Jaxson Hayes a reuşit 16 puncte pentru Lakers, care au jucat fără All-Star Luka Doncic (accidentat la tendon) pentru al patrulea meci consecutiv.

LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător care a reuşit un triple-double

Este al 123-lea triple-double din cariera sa, la 21 de ani după prima, la 19 ianuarie 2005.

Deja cel mai în vârstă jucător care a reuşit 25, 30, 35 şi 40 de puncte într-un meci NBA, LeBron James continuă să doboare recorduri. El a devenit, de asemenea, primul jucător de peste 40 de ani care a reuşit patru meciuri consecutive cu 10 pase decisive sau mai multe, depăşindu-l pe John Stockton (Utah Jazz, 2002).