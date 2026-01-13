Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA - Antena Sport

Home | NBA | LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA

LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA

Viviana Moraru Publicat: 13 ianuarie 2026, 12:24 / Actualizat: 13 ianuarie 2026, 13:56

Comentarii
LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA

LeBron James, la LA Lakers/ Profimedia

LeBron James, vedeta echipei Los Angeles Lakers, a prezentat, luni, în premieră, o emblemă aniversară pe tricou în meciul împotriva formației Sacramento Kings, sărbătorind al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record absolut, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emblema purtată de LeBron James (41 ani) a fost realizată de compania de obiecte de colecție Topps, iar cvintuplul campion NBA o va purta până la sfârșitul sezonului actual.

LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA

Emblema este împărțită în patru culori, care se referă la perioada petrecută de James la Cleveland Cavaliers, Miami Heat, revenirea sa la Cavaliers și, în final, transferul său la Los Angeles Lakers.

De asemenea, emblema prezintă numărul 23, pentru sezoanele în care jucătorul a fost activ, și arată silueta lui James cu brațele ridicate, reprezentarea ceremoniei pe care o desfășoară înainte de fiecare meci.

Reclamă
Reclamă
  • Cele mai tari meciuri din NBA se văd live exclusiv în AntenaPLAY
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Observator
Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
13:54
Gigi Becali a anunţat echipa ideală de start a FCSB-ului. Ce jucători sunt “indispensabili”
13:50
A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial
13:24
Transfer făcut de Gigi Becali la FCSB la insistenţele lui Sorin Cârţu
13:22
O nouă mutare pentru Zeljko Kopic la Dinamo. “Câinii” s-au înţeles cu jucătorul român din La Liga
13:19
E Mbappe problema? Antrenorii francezului sunt demiși pe bandă rulantă: singurul care a „scăpat” a luat Champions League
13:00
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Gigi Becali anunţă că azi se poate face super-transferul iernii la FCSB: “E fotbalist de fotbalist”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”