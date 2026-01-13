LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA - Antena Sport

LeBron James, vedeta echipei Los Angeles Lakers, a prezentat, luni, în premieră, o emblemă aniversară pe tricou în meciul împotriva formației Sacramento Kings, sărbătorind al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record absolut, informează AFP.

Emblema purtată de LeBron James (41 ani) a fost realizată de compania de obiecte de colecție Topps, iar cvintuplul campion NBA o va purta până la sfârșitul sezonului actual.

LeBron James va purta propria emblemă aniversară, pentru al 23-lea sezon în NBA

BREAKING: LeBron James will wear a special-edition 23rd season jersey patch beginning tonight in Sacramento; the city where he began his legendary career in 2003.

The patches will be removed from his jersey after each game, and some will be placed into ultra-rare trading cards. pic.twitter.com/zzOEJyiFUK

— Topps (@Topps) January 12, 2026

Emblema este împărțită în patru culori, care se referă la perioada petrecută de James la Cleveland Cavaliers, Miami Heat, revenirea sa la Cavaliers și, în final, transferul său la Los Angeles Lakers.

De asemenea, emblema prezintă numărul 23, pentru sezoanele în care jucătorul a fost activ, și arată silueta lui James cu brațele ridicate, reprezentarea ceremoniei pe care o desfășoară înainte de fiecare meci.