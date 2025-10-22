Oklahoma City Thunder, victorie la debutul în noul sezon din NBA - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en titre, a deschis al 80-lea sezon din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) cu o victorie, impunându-se în faţa formaţiei Houston Rockets, după două reprize de prelungiri, cu 125-124, marţi, pe propriul teren, în noua stagiune care va fi live în AntenaPLAY.

În ciuda câtorva acţiuni imprecise, cele două formaţii au oferit un meci viu disputat cu un suspans total, prelungit cu două reprize suplimentare de câte cinci minute.

Oklahoma City Thunder, victorie la debutul în noul sezon

MVP-ul (cel mai bun jucător al sezonului regular) canadian Shai Gilgeous-Alexander a înscris 35 de puncte, reuşind 5 recuperări şi 5 pase decisive, în ciuda unui debut timid de meci.

La rândul său, turcul Alperen Şengun a reuşit o performanţă de excepţie pentru Houston Rockets, cu 39 de puncte, 11 recuperări şi 7 pase decisive.

În celălalt meci al serii, Los Angeles Lakers, în ciuda celor 43 de puncte înscrise de vedeta slovenă Luka Doncic, a fost învinsă pe propriul teren de Golden State Warriors, cu 119-109, artizanii victoriei fiind Stephen Curry (23 puncte) şi Jimmy Butler (31 puncte).