Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers - Antena Sport

Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers

Home | NBA | Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers

Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers

Andrei Nicolae Publicat: 16 octombrie 2025, 14:26

Cum arată situația accidentării lui LeBron James? Anunțul unui jurnalist despre superstarul lui LA Lakers

LeBron James, în timpul unui meci / Getty Images

LeBron James, unul dintre cei mai importanți jucători din NBA chiar și la 40 de ani, urmează să rateze primele meciuri din NBA. Extrema de forță a celor de la Lakers suferă de sciatică, o afecțiune care se traduce prin dureri la nivelul nervului sciatic, cel mai mare din corp, în zona spatelui.

Shams Charania, cunoscutul jurnalist din ligă, a făcut și un anunț cu privire la când ar urma să revină pe teren LeBron. Potrivit celui menționat anterior, Los Angeles Lakers nu își dorește să se grăbească în ceea ce privește revenirea lui James și are răbdare cu procesul său de recuperare.

LeBron James poate peste 10 meciuri în startul de sezon

Același jurnalist a punctat că LeBron James ar urma să revină pe teren la mijlocul lunii noiembrie. Pe 30 octombrie, Lakers ar urma să îi reevalueze situația superstarului și să decidă concret când se întoarce pe parchet.

În cazul în care verdictul lui Shams Charania ar fi unul corect, atunci LeBron ar rata pe puțin 10 partide. Până pe 15 noiembrie, jumătatea lunii, Lakers au de jucat 14 partide contra unor echipe precum Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves sau Milwaukee Bucks.

LeBron James va juca în al 23-lea sezon al său în NBA, un record absolut al competiției. Extrema de forță își dorește cu siguranță să mai cucerească un titlu pe care să-l adauge la colecția sa, mai ales odată cu aducerea lui Luka Doncic în stagiunea trecută.

