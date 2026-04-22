Los Angeles Lakers face 2-0 în seria cu Houston Rockets. LeBron James și-a “cărat” echipa fără Doncic și Reaves

Los Angeles Lakers a câștigat și cel de-al doilea meci din seria cu Houston Rockets contând pentru prima rundă a play-off-ului în Conferința de Vest. În continuare fără Luka Doncic și Austin Reaves, LeBron James a ieșit la rampă și a fost cel mai bun marcator al meciului, cu 28 de puncte.
Noaptea de marți spre miercuri a fost marcată de trei partide disputate în prima rundă a play-off-ului din NBA. Ultimul a fost cel dintre LA Lakers și Houston Rockets, echipele care oferă una dintre cele mai echilibrate serii din prima parte a post-sezonului.
LeBron James, victorie fără celelalte două staruri de la Lakers în play-off
După ce a câștigat primul meci pe teren propriu, formația antrenată de JJ Redick și-a păstrat avantajul arenei sale până la capăt. În meciul cu numărul 2 din cadrul seriei, primul sfert a fost unul destul de echilibrat, Lakers reușind să se desprindă pe final la șapte puncte.
În partea a doua, franciza din “orașul îngerilor” a fost în permanență în avantaj, însă a cedat o diferență de 15 puncte, iar la pauza mare scorul era 54-51. După partea a treia, tot Lakers a fost în avantaj, conducând la șapte puncte diferență înainte de ultimul sfert.
În ultimele 12 minute, Los Angeles a ținut-o pe Houston Rockets departe și nu i-a permis să treacă în avantaj în niciun moment. Astfel, Lakers s-a impus cu 101-94, într-un meci în care pornea din nou ca outsideră în absența lui Doncic și Reaves.
LeBron James, cel mai bun marcator din meci, a avut 28 de puncte, la care a adăugat opt recuperări și alte șapte pase decisive.
În celelalte meciuri disputate noaptea trecută, Philadelphia 76ers a egalat situația la general în duelul cu Boston Celtics, iar același lucru a reușit să îl facă și Portland Trail Blazers în seria cu San Antonio Spurs. În cel de-al doilea meci menționat anterior, Wembanyama a părăsit rapid terenul după ce a suferit o contuzie, situația sa urmând să fie evaluată miercuri.
Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN
— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026
