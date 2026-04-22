Los Angeles Lakers face 2-0 în seria cu Houston Rockets. LeBron James și-a "cărat" echipa fără Doncic și Reaves
Los Angeles Lakers face 2-0 în seria cu Houston Rockets. LeBron James și-a “cărat” echipa fără Doncic și Reaves

Andrei Nicolae Publicat: 22 aprilie 2026, 11:37

LeBron James, în timpul unui meci / Profimedia

Los Angeles Lakers a câștigat și cel de-al doilea meci din seria cu Houston Rockets contând pentru prima rundă a play-off-ului în Conferința de Vest. În continuare fără Luka Doncic și Austin Reaves, LeBron James a ieșit la rampă și a fost cel mai bun marcator al meciului, cu 28 de puncte.

Noaptea de marți spre miercuri a fost marcată de trei partide disputate în prima rundă a play-off-ului din NBA. Ultimul a fost cel dintre LA Lakers și Houston Rockets, echipele care oferă una dintre cele mai echilibrate serii din prima parte a post-sezonului.

LeBron James, victorie fără celelalte două staruri de la Lakers în play-off

După ce a câștigat primul meci pe teren propriu, formația antrenată de JJ Redick și-a păstrat avantajul arenei sale până la capăt. În meciul cu numărul 2 din cadrul seriei, primul sfert a fost unul destul de echilibrat, Lakers reușind să se desprindă pe final la șapte puncte.

În partea a doua, franciza din “orașul îngerilor” a fost în permanență în avantaj, însă a cedat o diferență de 15 puncte, iar la pauza mare scorul era 54-51. După partea a treia, tot Lakers a fost în avantaj, conducând la șapte puncte diferență înainte de ultimul sfert.

În ultimele 12 minute, Los Angeles a ținut-o pe Houston Rockets departe și nu i-a permis să treacă în avantaj în niciun moment. Astfel, Lakers s-a impus cu 101-94, într-un meci în care pornea din nou ca outsideră în absența lui Doncic și Reaves.

LeBron James, cel mai bun marcator din meci, a avut 28 de puncte, la care a adăugat opt recuperări și alte șapte pase decisive.

În celelalte meciuri disputate noaptea trecută, Philadelphia 76ers a egalat situația la general în duelul cu Boston Celtics, iar același lucru a reușit să îl facă și Portland Trail Blazers în seria cu San Antonio Spurs. În cel de-al doilea meci menționat anterior, Wembanyama a părăsit rapid terenul după ce a suferit o contuzie, situația sa urmând să fie evaluată miercuri.

Duminică seară, de la ora 22:30, va avea loc meciul 4 din prima rundă a play-off-ului dintre San Antonio Spurs şi Portland Trail Blazers, LIVE în AntenaPLAY. Şi meciul de sâmbătă, dintre Oklahoma City Thunder şi Phoenix Suns, va fi LIVE pe platformă de la ora 22:30.

