Luka Doncic, de neoprit! 43 de puncte şi victorie cu Indiana Pacers

Dan Roșu Publicat: 26 martie 2026, 11:26

Luka Doncic, în timpul unui meci - Getty Images

Starul sloven Luka Doncic a continuat seria sa ofensivă, înscriind 43 de puncte în meciul câştigat de Los Angeles Lakers în faţa formaţiei Indiana Pacers, cu scorul de 137-130, miercuri în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

Doncic şi-a trecut în cont cu această ocazie al 11-lea meci consecutiv cu cel puţin 30 de puncte, cu o nouă demonstraţie ofensivă – 43 pct, 6 recuperări şi 7 pase decisive.

Vedeta slovenă a reuşit al 14-lea meci cu cel puţin 40 de puncte în acest sezon, permiţându-i lui Lakers, echipa superstarului NBA LeBron James, autor a 23 pct, să-şi consolideze locul 3 în Conferinţa de Vest (47 victorii-26 înfrângeri).

