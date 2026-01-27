Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls - Antena Sport

Los Angeles Lakers, cu starul sloven Luka Doncic în mare formă, s-a impus pe parchetul lui Chicago Bulls, cu 129-118, luni seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

Doncic şi-a trecut în cont 46 de puncte în 38 de minute, pentru a-i permite lui Lakers să întrerupă seria de patru victorii a echipei Chicago Bulls. Starul sloven a mai adăugat 7 recuperări şi 11 pase decisive.

LeBron James, legenda de 41 de ani, a contribuit şi el cu 24 de puncte, dintre care 20 înscrise în primul sfert.

