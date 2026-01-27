Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls - Antena Sport

Home | NBA | Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls

Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls

Publicat: 27 ianuarie 2026, 12:39

Comentarii
Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls

Luka Doncic, în timpul meciului cu Bulls / Profimedia

Los Angeles Lakers, cu starul sloven Luka Doncic în mare formă, s-a impus pe parchetul lui Chicago Bulls, cu 129-118, luni seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Doncic şi-a trecut în cont 46 de puncte în 38 de minute, pentru a-i permite lui Lakers să întrerupă seria de patru victorii a echipei Chicago Bulls. Starul sloven a mai adăugat 7 recuperări şi 11 pase decisive.

Luka Doncic e de neoprit la Los Angeles Lakers! Victorie împotriva lui Chicago Bulls

LeBron James, legenda de 41 de ani, a contribuit şi el cu 24 de puncte, dintre care 20 înscrise în primul sfert.

Rezultate consemnate luni în NBA:

Reclamă
Reclamă
  • Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 108-83
  • Boston Celtics – Portland Trail Blazers 102-94
  • Atlanta Hawks – Indiana Pacers 132-116
  • Houston Rockets – Memphis Grizzlies 108-99
  • Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers 130-93
  • Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 114-98

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 32 victorii şi 11 înfrângeri, în timp ce Chicago Bulls se află pe 9 (23 victorii, 23 înfrângeri). În Conferinţa Vestului, pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 37 victorii şi 9 înfrângeri în acest sezon. Lakers ocupă locul 5 (28 victorii, 17 eşecuri).

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă dimineaţă, de la ora 05:00, va avea loc meciul dintre Los Angeles Clippers şi Denver Nuggets. Duminică, de la ora 03:30, se va disputa partida dintre Dallas Mavericks, fosta echipă a lui Doncic, şi Houston Rockets.

"Nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi". Reacţia minorului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş"Nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi". Reacţia minorului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Observator
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis scorul
Fanatik.ro
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis scorul
12:19
Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui Cristi Balaj: “Am mai văzut șmecheriți din ăștia”
12:01
Florin Costea a anunţat ce proiect a demarat în România. Va fi ajutat şi de Mihai Costea
11:16
Surpriză uriaşă la Australian Open! Elina Svitolina a defilat în meciul cu Coco Gauff! Calificare în semifinale după 59 de minute
10:57
Nebunie totală în Qatar! Echipa lui Cosmin Contra s-a calificat dramatic, după 28 de penalty-uri executate
10:56
Transferul anunţat oficial de Steaua
10:18
OFICIAL | FIFA a ales! Unde va avea loc finala World Cup 2030
Vezi toate știrile
1 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 2 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 3 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 4 Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe 5 Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat 6 Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați