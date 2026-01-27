Luka Doncic, de neoprit! Slovenul a înscris 46 de puncte în victoria lui Lakers de pe terenul lui Chicago Bulls - Antena Sport

Los Angeles Lakers, cu starul sloven Luka Doncic în mare formă, s-a impus pe parchetul lui Chicago Bulls, cu 129-118, luni seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.
Doncic şi-a trecut în cont 46 de puncte în 38 de minute, pentru a-i permite lui Lakers să întrerupă seria de patru victorii a echipei Chicago Bulls. Starul sloven a mai adăugat 7 recuperări şi 11 pase decisive.
LeBron James, legenda de 41 de ani, a contribuit şi el cu 24 de puncte, dintre care 20 înscrise în primul sfert.
Luka Doncic in win vs. Bulls:
46 PTS
11 AST
7 REB
8 3PM
James Harden (2016) is the only other player to ever reach those numbers in a game. pic.twitter.com/CFdzQh6hBh
— Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 27, 2026
Rezultate consemnate luni în NBA:
- Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 108-83
- Boston Celtics – Portland Trail Blazers 102-94
- Atlanta Hawks – Indiana Pacers 132-116
- Houston Rockets – Memphis Grizzlies 108-99
- Charlotte Hornets – Philadelphia 76ers 130-93
- Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 114-98
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 32 victorii şi 11 înfrângeri, în timp ce Chicago Bulls se află pe 9 (23 victorii, 23 înfrângeri). În Conferinţa Vestului, pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 37 victorii şi 9 înfrângeri în acest sezon. Lakers ocupă locul 5 (28 victorii, 17 eşecuri).
Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă dimineaţă, de la ora 05:00, va avea loc meciul dintre Los Angeles Clippers şi Denver Nuggets. Duminică, de la ora 03:30, se va disputa partida dintre Dallas Mavericks, fosta echipă a lui Doncic, şi Houston Rockets.
