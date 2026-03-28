Luka Doncic, un nou meci de vis pentru LA Lakers. Victorie fără emoții cu Brooklyn Nets

Starul Luka Doncic a contribuit cu 41 de puncte la victoria obţinută de Los Angeles Lakers pe propriul parchet, cu scorul de 116-99, în faţa formaţiei Brooklyn Nets, vineri seara, în NBA.

Acesta este al şaselea meci cu cel puţin 40 de puncte înscrise de Doncic în ultimele trei săptămâni, slovenul ajutând-o pe Lakers să se menţină pe locul al treilea în Conferinţa de Vest, cu 48 de victorii în 72 de meciuri disputate de la debutul sezonului.

Luka Doncic, un nou meci de vis pentru LA Lakers

Austin Reaves, autorul a 26 de puncte, şi LeBron James (14 puncte, 6 recuperări şi 8 pase decisive), au contribuit la rândul lor la succesul obţinut de californieni în partida de la Crypto.com Arena.

LUKA DONČIĆ MASTERPIECE 🎨

41 PTS

8 REB

3 STEALS

5 THREES

His 12th consecutive 30+ point game and the Lakers’ 8th straight home win! pic.twitter.com/DiMkS5Nvxg

— NBA (@NBA) March 28, 2026

Campioana en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, care venea după o înfrângere la Boston, a dispus vineri pe teren propriu, cu 131-113 de formaţia Chicago Bulls, la capătul unui meci în care MVP-ul Shai Gilgeous-Alexander a înscris 25 de puncte.