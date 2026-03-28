Luka Doncic, un nou meci de vis pentru LA Lakers. Victorie fără emoții cu Brooklyn Nets

Viviana Moraru Publicat: 28 martie 2026, 12:37

Luka Doncic, la LA Lakers/ Profimedia

Starul Luka Doncic a contribuit cu 41 de puncte la victoria obţinută de Los Angeles Lakers pe propriul parchet, cu scorul de 116-99, în faţa formaţiei Brooklyn Nets, vineri seara, în NBA.

Acesta este al şaselea meci cu cel puţin 40 de puncte înscrise de Doncic în ultimele trei săptămâni, slovenul ajutând-o pe Lakers să se menţină pe locul al treilea în Conferinţa de Vest, cu 48 de victorii în 72 de meciuri disputate de la debutul sezonului.

Austin Reaves, autorul a 26 de puncte, şi LeBron James (14 puncte, 6 recuperări şi 8 pase decisive), au contribuit la rândul lor la succesul obţinut de californieni în partida de la Crypto.com Arena.

Campioana en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, care venea după o înfrângere la Boston, a dispus vineri pe teren propriu, cu 131-113 de formaţia Chicago Bulls, la capătul unui meci în care MVP-ul Shai Gilgeous-Alexander a înscris 25 de puncte.

Graţie acestei victorii, Thunder şi-a consolidat poziţia de lider al Conferinţei de Vest, mărindu-şi temporar diferenţa faţă de San Antonio Spurs, care va juca sâmbătă în deplasare cu Milwaukee Bucks.

Rezultate:

  • Toronto Raptors – New Orleans Pelicans 119-106
  • Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 116-99
  • Boston Celtics – Atlanta Hawks 109-102
  • Cleveland Cavaliers – Miami Heat 149-128
  • Golden State Warriors – Washington Wizards 131-126
  • Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 93-100
  • Denver Nuggets – Utah Jazz 135-129
  • Memphis Grizzlies – Houston Rockets 109-119
  • Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 131-113
  • Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 113-114
