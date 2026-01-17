Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 115-110. Kevin Durant a făcut spectacol pentru echipa din Texas - Antena Sport

Închide meniul
Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 115-110. Kevin Durant a făcut spectacol pentru echipa din Texas

Cosmin Petrescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 13:36

Kevin Durant / Profimedia

Cu 39 puncte de la Kevin Durant, care a avut cea mai bună prestaţie a acestui prim sezon la Rockets, Houston s-a impus în faţa unei echipe din Minnesota pentru care Julius Randle a strâns tot 39 puncte, dar la care a lipsit pentru al doilea joc la rând superstarul şi al şaptelea marcator al ligii, Anthony Edwards.

Alperen Sengun a terminat cu un double-double, 25 puncte, 14 recuperari, dar a fost şi eliminat pe şase greşeli personale. Thompson şi Sheppard au contribuit cu câte 14 într-un meci în care trupa din “H-Town” a întors un deficit de 12 puncte înregistrat in prima repriză.

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 115-110

La Wolves, Naz Ried a adus 25 puncte de pe bancă, în timp ce Rudy Gobert a avut double-double cu 10 puncte şi 13 recuperari, dar a stat îngrozitor la aruncările libere, 2 din 10. De altfel, ambele echipe au avut sub 60% procentaj la linia de fault.

Houston urcă pe 5 in Vest, cu 24-15, la egalitate cu LA Lakers şi la trei meciuri în spatele locului 2 ocupat de San Antonio şi Denver, şi la 1.5 meciuri în urma Minnesotei, care are acum 27-15 bilanţ. Ceea ce este interesant e că Rockets au cele mai puţine meciuri jucate acasă până acum în actuala stagiune, loc în care au câştigat 13 din 16 dispute.

Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”