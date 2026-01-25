Moment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose - Antena Sport

Chicago Bulls a retras numărul 1 al lui Derrick Rose, originar din Chicago, după victoria francizei din Illinois în fața celor de la Boston Celtics, scor 114-111.

Fostul conducător de joc, care şi-a lăsat amprenta cu dunk-urile sale explozive și viteza sa, a jucat pentru Bulls din 2008 până în 2016 şi a fost cel mai tânăr MVP din istorie în 2011, la 22 de ani.

Derrick Rose, o legendă pentru Chicago Bulls

Într-un meci din play-off din 2012 contra celor de la Philadelphia 76ers, Rose a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, ratând tot sezonul următor. Ulterior, fundașul a mai suferit alte accidentări, majoritatea în zona picioarelor, cariera sa devenind unul dintre cele mai mari “What If?” din istorie, fanii imaginându-și cum ar fi arătat traiectoria starului de la Chicago dacă nu se “rupea”.

În ciuda unei cariere îngreunate de mai multe ori de accidentări la genunchi, Rose, originar din “Windy City”, a lăsat o moştenire de neşters. Prin emoţia şi energia pe care le-a adus pe teren, pe care le-a împărtăşit cu Joakim Noah, cu care a devenit prieten apropiat, şi prin lumina pe care a adus-o înapoi la Chicago, echipa, care nu trecuse de prima rundă a playoff-urilor de la sfârşitul erei Jordan în 1998 (al şaselea titlu al lor), a ajuns în finala conferinţei în primul sezon al lui Rose, în 2011.

Raised in Chicago.

Overcame adversity.

Starred for his city.

Eternally remembered.

Derrick Rose’s jersey heads to the Bulls rafters 🌹 pic.twitter.com/YskUi72PIK

— NBA (@NBA) January 25, 2026