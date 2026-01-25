Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose - Antena Sport

Home | NBA | Moment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose
VIDEO

Moment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 12:00

Comentarii
Moment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose

Derrick Rose, în timpul ceremoniei de retragere a numărului său / Colaj Getty Images

Chicago Bulls a retras numărul 1 al lui Derrick Rose, originar din Chicago, după victoria francizei din Illinois în fața celor de la Boston Celtics, scor 114-111.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul conducător de joc, care şi-a lăsat amprenta cu dunk-urile sale explozive și viteza sa, a jucat pentru Bulls din 2008 până în 2016 şi a fost cel mai tânăr MVP din istorie în 2011, la 22 de ani.

Derrick Rose, o legendă pentru Chicago Bulls

Într-un meci din play-off din 2012 contra celor de la Philadelphia 76ers, Rose a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng, ratând tot sezonul următor. Ulterior, fundașul a mai suferit alte accidentări, majoritatea în zona picioarelor, cariera sa devenind unul dintre cele mai mari “What If?” din istorie, fanii imaginându-și cum ar fi arătat traiectoria starului de la Chicago dacă nu se “rupea”.

În ciuda unei cariere îngreunate de mai multe ori de accidentări la genunchi, Rose, originar din “Windy City”, a lăsat o moştenire de neşters. Prin emoţia şi energia pe care le-a adus pe teren, pe care le-a împărtăşit cu Joakim Noah, cu care a devenit prieten apropiat, şi prin lumina pe care a adus-o înapoi la Chicago, echipa, care nu trecuse de prima rundă a playoff-urilor de la sfârşitul erei Jordan în 1998 (al şaselea titlu al lor), a ajuns în finala conferinţei în primul sezon al lui Rose, în 2011.

Reclamă
Reclamă

Acela a fost probabil cel mai bun sezon al său dintotdeauna (25 de puncte, 7,7 pase decisive pe meci). După ce a plecat de al Chicago în 2016, Rose a mai evoluat pentru New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, iar ultimul său sezon din NBA s-a petrecut în tricoul de la Memphis Grizzlies.

Draftat în 2008, Rose a primit premiul pentru cel mai bun debutant din NBA (2009), a fost de trei ori participant în NBA All-Star și a fost prezent o dată în All-NBA First Team.

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână viitoare cu două partide:

Drogurile, firul nevăzut al crimei din Timiș. Mario, escortat pe ultimul drum de motocicliştii Hells AngelsDrogurile, firul nevăzut al crimei din Timiș. Mario, escortat pe ultimul drum de motocicliştii Hells Angels
Reclamă
  • 31 Ianuarie, ora 5:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă): Los Angeles Clippers @ Denver Nuggets
  • 1 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică): Dallas Mavericks @ Houston Rockets
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Observator
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1
Fanatik.ro
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1
12:27
Petrolul – Farul LIVE SCORE (14:30). Constănțenii o pot egala la puncte pe FCSB
12:13
Amenințat de însuși Mussolini: povestea singurului antrenor care a câștigat două Cupe Mondiale
11:36
Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Vor pierde nişte suporteri”
11:32
Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: “A picat pe ultima sută”. 4 echipe s-au interesat de el
11:10
Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB – CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul
10:44
VIDEOMontreal Canadiens – Boston Bruins 3-4. Hat-trick-ul lui Cole Caufield nu a fost suficient. Boston a întors scorul în 12 secunde
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 5 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 6 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia