"Cutremur" în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară - Antena Sport

"Cutremur" în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară

NBA

“Cutremur” în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 12:30

Cutremur în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară

Paul George, în timpul unui meci / Profimedia

Liga nord-americană de baschet a anunţat sâmbătă că l-a suspendat pentru 25 de meciuri pe Paul George, jucătorul vedetă celor de la Philadelphia 76ers, pentru încălcarea politicii NBA privind drogurile, informează AFP.

Suspendarea “fără salariu” a baschetbalistului selecţionat de nouă ori pentru All-Star Game a intrat în vigoare chiar de la meciul disputat sâmbătă sâmbătă împotriva echipei New Orleans Pelicans (124-114), a precizat Liga. NBA nu a dezvăluit substanţa incriminată.

Reacția lui Paul George după suspendarea primită

Paul George, în vârstă de 35 de ani, şi-a recunoscut “greşeala”, afirmând că a fost vorba de utilizarea unui medicament “nepotrivit”.

În ultimii ani, am vorbit despre importanţa sănătăţii mintale şi, în timp ce căutam recent un tratament pentru o problemă personală, am făcut greşeala de a lua un medicament nepotrivit“, a explicat el.

Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acţiunile mele şi îmi cer scuze organizaţiei Sixers, coechipierilor mei şi fanilor din Philadelphia pentru deciziile proaste pe care le-am luat“, a continuat jucătorul.

Având în vedere că franciza din Pennsylvania a disputat 47 din cele 82 de meciuri programate, George va putea reveni în competiţie chiar înainte de sfârşitul sezonului regulat, înaintea play-off-ului din primăvară.

Paul George la 76ers, o “umbră” a superstarului din trecut

“PG13”, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 2016 alături de selecţionata Statelor Unite, s-a impus în anii 2010 ca unul dintre cei mai buni jucători pe postul său, însă nivelul jocului său a scăzut recent din cauza accidentărilor recurente.

El a ratat aproape jumătate din meciurile lui Sixters de când s-a alăturat grupării din Philadelphia, în vara anului 2024, când s-a transferat de la Los Angeles Clippers.

Salariul său anual se ridică la aproximativ 52 de milioane de dolari în acest sezon.

Sursa: Agerpres.ro

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână viitoare cu trei partide:

  • 2 Februarie, ora 4:30 (noaptea de duminică spre luni), Oklahoma City Thunder @ Denver Nuggets
  • 7 Februarie, ora 22:30, Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder
  • 8 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers
