"Cutremur" în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară - Antena Sport

Liga nord-americană de baschet a anunţat sâmbătă că l-a suspendat pentru 25 de meciuri pe Paul George, jucătorul vedetă celor de la Philadelphia 76ers, pentru încălcarea politicii NBA privind drogurile, informează AFP.
Suspendarea “fără salariu” a baschetbalistului selecţionat de nouă ori pentru All-Star Game a intrat în vigoare chiar de la meciul disputat sâmbătă sâmbătă împotriva echipei New Orleans Pelicans (124-114), a precizat Liga. NBA nu a dezvăluit substanţa incriminată.
Reacția lui Paul George după suspendarea primită
Paul George, în vârstă de 35 de ani, şi-a recunoscut “greşeala”, afirmând că a fost vorba de utilizarea unui medicament “nepotrivit”.
“În ultimii ani, am vorbit despre importanţa sănătăţii mintale şi, în timp ce căutam recent un tratament pentru o problemă personală, am făcut greşeala de a lua un medicament nepotrivit“, a explicat el.
”Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acţiunile mele şi îmi cer scuze organizaţiei Sixers, coechipierilor mei şi fanilor din Philadelphia pentru deciziile proaste pe care le-am luat“, a continuat jucătorul.
Statement from 76ers’ Paul George to ESPN: “Over the past few years, I’ve discussed the importance of mental health, and in the course of recently seeking treatment for an issue of my own, I made the mistake of taking an improper medication. I take full responsibility for my… https://t.co/0CpqjNToue
— Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2026
Având în vedere că franciza din Pennsylvania a disputat 47 din cele 82 de meciuri programate, George va putea reveni în competiţie chiar înainte de sfârşitul sezonului regulat, înaintea play-off-ului din primăvară.
Paul George la 76ers, o “umbră” a superstarului din trecut
“PG13”, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 2016 alături de selecţionata Statelor Unite, s-a impus în anii 2010 ca unul dintre cei mai buni jucători pe postul său, însă nivelul jocului său a scăzut recent din cauza accidentărilor recurente.
El a ratat aproape jumătate din meciurile lui Sixters de când s-a alăturat grupării din Philadelphia, în vara anului 2024, când s-a transferat de la Los Angeles Clippers.
Salariul său anual se ridică la aproximativ 52 de milioane de dolari în acest sezon.
Sursa: Agerpres.ro
