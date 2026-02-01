"Cutremur" în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară - Antena Sport

Liga nord-americană de baschet a anunţat sâmbătă că l-a suspendat pentru 25 de meciuri pe Paul George, jucătorul vedetă celor de la Philadelphia 76ers, pentru încălcarea politicii NBA privind drogurile, informează AFP.

Suspendarea “fără salariu” a baschetbalistului selecţionat de nouă ori pentru All-Star Game a intrat în vigoare chiar de la meciul disputat sâmbătă sâmbătă împotriva echipei New Orleans Pelicans (124-114), a precizat Liga. NBA nu a dezvăluit substanţa incriminată.

Reacția lui Paul George după suspendarea primită

Paul George, în vârstă de 35 de ani, şi-a recunoscut “greşeala”, afirmând că a fost vorba de utilizarea unui medicament “nepotrivit”.

“În ultimii ani, am vorbit despre importanţa sănătăţii mintale şi, în timp ce căutam recent un tratament pentru o problemă personală, am făcut greşeala de a lua un medicament nepotrivit“, a explicat el.

”Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acţiunile mele şi îmi cer scuze organizaţiei Sixers, coechipierilor mei şi fanilor din Philadelphia pentru deciziile proaste pe care le-am luat“, a continuat jucătorul.