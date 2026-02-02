Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB: "O să-l sun pe Gigi Becali" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB: “O să-l sun pe Gigi Becali”

Jucătorul s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB: “O să-l sun pe Gigi Becali”

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 12:44

Comentarii
Jucătorul s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB: O să-l sun pe Gigi Becali

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Kevin Ciubotaru (21 de ani) s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB. În această iarnă, tânărul fundaş a fost dorit cu insistenţă de Gigi Becali, însă nu a ajuns la un acord cu patronul campioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali se înţelesese cu cei de la Hermannstadt, însă Kevin Ciubotaru a vrut să continue la formaţia din Sibiu. Fundaşul mai are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2028.

Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB

Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru este dornic să se transfere la FCSB. Oficialul sibienilor a transmis că îl va contacta pe Gigi Becali, dacă mai este interesat de serviciile tânărului fundaş.

“Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.

În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.

Reclamă
Reclamă

O să-l sun pe domnul Becali și să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.

  • 400.000 de euro este cota lui Kevin Ciubotaru
  • 23 de meciuri a bifat fundaşul la Hermannstadt, în acest sezon
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
Observator
Când se opresc ninsorile şi gerul. Temperaturile coboară la noapte până la minus 20 de grade
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
14:25
7 lucruri fascinante despre România la Mondialul din 1930: legenda lui Carol al II-lea, Conte Verde și soarta lui Deșu
14:09
Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să joace la FCSB: “O renegociere”
13:59
“Prinde FCSB play-off-ul?” Laurenţiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri
13:24
Detalii de ultim moment despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: “Va merge în străinătate”
12:48
Ce tatuaj îşi va face Carlos Alcaraz după câştigarea titlului la Australian Open 2026
12:46
NBA All-Star Game 2026. Tot ce trebuie să ştii despre ediţia cu numărul 75 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY)
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Jucătorul dorit de Chivu va juca la Atletico 4 Ilie Bolojan, decizie în cazul impozitului de 36.000 de euro pe care fundaţia lui Mihai Neşu trebuie să-l plătească 5 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro! 6 Gigi Becali și-a ieșit din minți după FCSB – Csikszereda 1-0: „Facem cerere, să-l scoată”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”