Jucătorul s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB: "O să-l sun pe Gigi Becali" - Antena Sport

Kevin Ciubotaru (21 de ani) s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB. În această iarnă, tânărul fundaş a fost dorit cu insistenţă de Gigi Becali, însă nu a ajuns la un acord cu patronul campioanei.
Gigi Becali se înţelesese cu cei de la Hermannstadt, însă Kevin Ciubotaru a vrut să continue la formaţia din Sibiu. Fundaşul mai are contract cu Hermannstadt până în vara lui 2028.
Kevin Ciubotaru s-a răzgândit şi vrea să se transfere la FCSB
Claudiu Rotar, finanţatorul celor de la Hermannstadt, a dezvăluit că Kevin Ciubotaru este dornic să se transfere la FCSB. Oficialul sibienilor a transmis că îl va contacta pe Gigi Becali, dacă mai este interesat de serviciile tânărului fundaş.
“Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.
În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.
O să-l sun pe domnul Becali și să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.
- 400.000 de euro este cota lui Kevin Ciubotaru
- 23 de meciuri a bifat fundaşul la Hermannstadt, în acest sezon
