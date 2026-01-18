Oklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a fost învinsă sâmbătă seara, în deplasare, de Miami Heat, cu 122-120, după ce înregistrase cinci victorii consecutive.

Pivotul echipei Heat, Bam Adebayo, criticat pentru prestaţiile slabe din ultimele săptămâni, a reuşit de data asta nu mai puţin de 30 de puncte şi 12 recuperări. Totuşi, Thunder rămâne lider autoritar în Conferinţa Vest la jumătatea sezonului competiţional.

Oklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat

Bam Adebayo lifts Miami to victory over OKC!

🔥 30 PTS

🔥 12 REB

🔥 6 3PM (career-high) pic.twitter.com/EPRLkBXohQ

— NBA (@NBA) January 18, 2026

Rezultate de sâmbătă seara:

Miami Heat – Oklahoma City Thunder 122 – 120

Atlanta Hawks – Boston Celtics 106 – 132

Detroit Pistons – Indiana Pacers 121 – 78

New York Knicks – Phoenix Suns 99 – 106

Portland Trailblazers – Los Angeles Lakers 132 – 116

Denver Nuggets – Washington Wizards 121 – 115

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 126 – 123

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 136 – 116

Dallas Mavericks – Utah Jazz 138 – 120

În Conferinţa Est, lider este Detroit Pistons, urmată de Boston Celtics şi New York Knicks, în timp ce în Conferinţa Vest conduce Oklahoma City Thunder, urmată de San Antonio Spurs şi Denver Nuggets.