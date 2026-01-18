Oklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului - Antena Sport

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a fost învinsă sâmbătă seara, în deplasare, de Miami Heat, cu 122-120, după ce înregistrase cinci victorii consecutive.
Pivotul echipei Heat, Bam Adebayo, criticat pentru prestaţiile slabe din ultimele săptămâni, a reuşit de data asta nu mai puţin de 30 de puncte şi 12 recuperări. Totuşi, Thunder rămâne lider autoritar în Conferinţa Vest la jumătatea sezonului competiţional.
Bam Adebayo lifts Miami to victory over OKC!
🔥 30 PTS
🔥 12 REB
🔥 6 3PM (career-high) pic.twitter.com/EPRLkBXohQ
— NBA (@NBA) January 18, 2026
Rezultate de sâmbătă seara:
- Miami Heat – Oklahoma City Thunder 122 – 120
- Atlanta Hawks – Boston Celtics 106 – 132
- Detroit Pistons – Indiana Pacers 121 – 78
- New York Knicks – Phoenix Suns 99 – 106
- Portland Trailblazers – Los Angeles Lakers 132 – 116
- Denver Nuggets – Washington Wizards 121 – 115
- San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 126 – 123
- Golden State Warriors – Charlotte Hornets 136 – 116
- Dallas Mavericks – Utah Jazz 138 – 120
În Conferinţa Est, lider este Detroit Pistons, urmată de Boston Celtics şi New York Knicks, în timp ce în Conferinţa Vest conduce Oklahoma City Thunder, urmată de San Antonio Spurs şi Denver Nuggets.
