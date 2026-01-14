Oklahoma City Thunder și-a luat în sfârșit revanșa cu San Antonio Spurs. Borna atinsă de Victor Wembanyama - Antena Sport

Oklahoma City Thunder a reușit să o învingă în premieră în acest sezon pe San Antonio Spurs, formație care s-a impus de trei ori până acum în fața campioanei en-titre. Shai Gilgeous-Alexander a fost cel mai bun marcator din timpul meciului, în timp ce Victor Wembanyama a atins o bornă remarcabilă în sportul de pe parchet.

Noaptea de marți spre miercuri a oferit meciuri interesante în NBA, iar capul de afiș a fost de departe confruntarea dintre OKC Thunder și San Antonio Spurs, echipele cu cel mai bun bilanț din ligă. Campioana en-titre a reușit să se impună detașat pe teren propriu, scor 119-98, câștigând astfel pentru prima dată în fața formației texane în acest sezon, după ce a pierdut trei partide la rând.

OKC Thunder a spart gheața în meciul cu Spurs

Startul meciului a fost unul extrem de echilibrat, cu Oklahoma City conducând la doar șase puncte diferență după primul sfert. În a doua parte, Spurs au mai redus din diferență, iar la pauza mare scorul a fost 55-52 pentru trupa antrenată de Mark Daigneault.

Sfertul al treilea s-a dovedit a fi decisiv în economia partidei, pentru că acolo Oklahoma s-a detașat la 19 puncte de rivala sa din Vest și n-a mai putut fi prinsă din urmă. Partida s-a încheiat astfel cu victoria campioanei en-titre la 21 de puncte.

Shai Gilgeous-Alexander, cel mai bun om al celor de la Thunder, a marcat 34 de puncte. Victor Wembanyama, cu 17 puncte, al devenit al doilea cel mai tânăr jucător care atinge borna de 500 de capace la vârsta de 22 de ani și 9 zile. Recordul e deținut de Josh Smith, care avea 21 de ani și 88 de zile.