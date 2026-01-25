Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Philadelphia 76ers - New York Knicks 109-112. Victorie "electrizantă" adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby - Antena Sport

Home | NBA | Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby
VIDEO

Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie “electrizantă” adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby

Cosmin Petrescu Publicat: 25 ianuarie 2026, 9:48

Comentarii
Philadelphia 76ers – New York Knicks 109-112. Victorie electrizantă adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby

Jalen Brunson, în timpul unui meci / Getty Images

New York Knicks a obținut o victorie în fața lui Phliadelphia 76ers la capătul unui meci “electrizant”, încheiat cu scorul de 112-109 pentru formația lui Mike Brown.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul din Xfinity Mobile Arena a putut fi urmărit pe AntenaPLAY.

Knicks, victorie dramatică în fața celor de la 76ers

Final sălbatic și condimentat cu erori de arbitraj din care Knicks au supraviețuit unei reveniri spectaculoase din partea Philadelphiei.

Jalen Brunson a înscris 31 de puncte, fiind secondat de OG Anunoby, care a avut 23, inclusiv un “tip-dunk” și un coș de trei uriașe pe final, în timp ce la Sixers, Joel Embiid a încheiat cu 38 puncte, însă doar 10 în a doua repriză, după ce făcuse cea mai buna jumătate a sa în actualul sezon.

Philadelphia ajunge la șase înfrângeri în ultimele 11 meciuri, în timp ce pentru New York aceasta este prima oară în 2026 când leagă două victorii, înainte de acest joc Knicks având nouă eșecuri în ultimele 12 partide.

Reclamă
Reclamă

Cu 10:40 minute rămase din sfertul al doilea, la un time-out venit în urma solicitării de arbitraj video, un fan a primit șansa de a arunca de trei ori de la centrul terenului pentru 10.000 $. A marcat din a doua încercare și acum are de încasat.

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână viitoare cu două partide:

31 Ianuarie, ora 5:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă): Los Angeles Clippers @ Denver Nuggets
1 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică): Dallas Mavericks @ Houston Rockets
Drogurile, firul nevăzut al crimei din Timiș. Mario, escortat pe ultimul drum de motocicliştii Hells AngelsDrogurile, firul nevăzut al crimei din Timiș. Mario, escortat pe ultimul drum de motocicliştii Hells Angels
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Observator
Reacția unui livrator din Bangladesh la prima lui iarnă adevărată, în Capitală. Abdul se luptă cu poleiul
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1
Fanatik.ro
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1
12:27
Petrolul – Farul LIVE SCORE (14:30). Constănțenii o pot egala la puncte pe FCSB
12:13
Amenințat de însuși Mussolini: povestea singurului antrenor care a câștigat două Cupe Mondiale
12:00
VIDEOMoment pentru istoria NBA! Chicago Bulls a retras numărul purtat de Derrick Rose
11:36
Peluza Nord, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu CFR Cluj: “Vor pierde nişte suporteri”
11:32
Alex Băluță a fost la un pas să revină în Liga 1: “A picat pe ultima sută”. 4 echipe s-au interesat de el
11:10
Neluțu Varga a prezis scorul de la FCSB – CFR Cluj. De la ce jucător așteaptă golul
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 5 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 6 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia