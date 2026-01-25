Philadelphia 76ers - New York Knicks 109-112. Victorie "electrizantă" adusă de Jalen Brunson și OG Anunoby - Antena Sport

New York Knicks a obținut o victorie în fața lui Phliadelphia 76ers la capătul unui meci “electrizant”, încheiat cu scorul de 112-109 pentru formația lui Mike Brown.

Knicks, victorie dramatică în fața celor de la 76ers

Final sălbatic și condimentat cu erori de arbitraj din care Knicks au supraviețuit unei reveniri spectaculoase din partea Philadelphiei.

Jalen Brunson a înscris 31 de puncte, fiind secondat de OG Anunoby, care a avut 23, inclusiv un “tip-dunk” și un coș de trei uriașe pe final, în timp ce la Sixers, Joel Embiid a încheiat cu 38 puncte, însă doar 10 în a doua repriză, după ce făcuse cea mai buna jumătate a sa în actualul sezon.

Philadelphia ajunge la șase înfrângeri în ultimele 11 meciuri, în timp ce pentru New York aceasta este prima oară în 2026 când leagă două victorii, înainte de acest joc Knicks având nouă eșecuri în ultimele 12 partide.