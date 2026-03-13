Obiectivul pe care Dorinel Munteanu şi l-a stabilit: “Pentru foarte multă lume e caraghios”! Ce a zis de FCSB

Dorinel Munteanu (57 de ani) a pus înfrângerea din prima etapă a play-out-ului, 2-3, în deplasare, cu UTA, pe seama greşelilor individuale făcute de jucătorii săi.
“Munti” a subliniat că nu se aştepta la astfel de greşeli. El a dezvăluit că îşi propusese ca Hermannstadt să câştige play-out-ul, chiar dacă formaţia sa se află pe penultimul loc în Liga 1.
Dorinel Munteanu voia ca echipa lui să fie campioana play-out-ului, dar a recunoscut: “Cu asemenea greşeli nu poţi să câştigi nimic”
“(n.r. Cum s-a trăit această partidă?) O înfrângere greu de digerat, pentru că una a fost discuţia cu jucătorii mei înainte de acest joc şi alta a fost prestaţia lor pe teren.
Mai ales începutul de joc. Le-am explicat foarte clar că începe o nouă competiţie.
Ne-am propus să câştigăm play-out-ul. Sigur, pentru foarte multe lume este caraghios, dar ăsta a fost obiectivul meu. Sigur, cu asemenea greşeli nu poţi să câştigi absolut nimic. Nu vreau să comentez cum s-au primit primele două goluri. Atât primul, cât şi al doilea. Al doilea, nepermis să scapi din marcaj un jucător la o fază fixă, mi se pare foarte grav.
Am început repriza a doua foarte bine, am ratat penalty. Am avut o posesie prelungită. Dar, la fel, la o banală aruncare de la margine, s-a făcut 3-0. În loc să fie 2-1, să revenim în joc. Totuşi, am arătat un dram de caracter, de calitate şi am revenit la 3-2, dar a fost prea târziu pentru a marca golul 3.
“Nici pentru FCSB nu o să fie uşor”
Rezultatul contează. Pentru noi, acum a început competiţia adevărată. Diferenţa nu era una să îţi ia minţile, să te ameţească. Totul era posibil. Dar încă o dată, cu astfel de greşeli nu avem cum să sperăm decât să ne batem până în ultimul minut să rămânem în Superliga României.
Nici pentru FCSB nu o să fie uşor, dar nu e treaba mea. M-am gândit foarte mult la echipa mea, pentru că ultimele trei jocuri au fost reuşite. Chiar dacă am pierdut în Cupă la Cluj, am făcut o partidă bună. Azi chiar am fost eu surprins de greşelile individuale. Nu ştiu ce a fost, voi discuta mâine cu băieţii. Avem o săptămână grea. Ne vom pregăti zi de zi, oră de oră să reparăm greşelile. Probabil că, în ceasul al 12-lea, jucătorii vor înţelege că aceasta este adevărata competiţie, care poate să salveze întreg sezonul”, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro.
UTA – Hermannstadt 3-2
UTA Arad a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia FC Hermannstadt, în primul meci al primei etape din play-out-ul Ligii 1.
Gazdele au deschis scorul la Arad după o fază de cascadorii râsului! Ionuţ Stoica a încercat să degajeze mingea din faţa porţii, l-a lovit în plin pe Căpuşă, care a fost făcut KO şi mingea a intrat în plasă, autogol de generic. Debutul cu o gafă atât de mare le-a turnat plumb în picioare sibienilor şi gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 6, prin Benga. În al doilea minut al prelungirilor Alomerovic a fost aproape să înscrie din nou, dar mingea s-a dus pe lângă bară. Imediat după pauză, în minutul 46, Ţuţu a comis henţ în propriul careu şi sibienii au primit penalti, însă Gorcea a apărat şutul lui Neguţ, iar replica gazdelor a venit destul de repede. Van Durmen a pasat şi Alin Roman a înscris pentru 3-0, în minutul 53. Chiar dacă Aurelian Chiţu a redus din diferenţă, în minutul 59, iar Buş a marcat şi el în minutul 90, elevii lui Dorinel Munteanu nu au putut să mai înscrie golul egalizator şi UTA Arad – FC Hermannstadt s-a terminat 3-2.
Cu această victorie UTA trece pe primul loc în play-out, cu 25 de puncte, în timp ce Hermannstadt e penultima, a 9-a, cu 12 puncte.
