Obiectivul pe care Dorinel Munteanu şi l-a stabilit: “Pentru foarte multă lume e caraghios”! Ce a zis de FCSB

Dorinel Munteanu (57 de ani) a pus înfrângerea din prima etapă a play-out-ului, 2-3, în deplasare, cu UTA, pe seama greşelilor individuale făcute de jucătorii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Munti” a subliniat că nu se aştepta la astfel de greşeli. El a dezvăluit că îşi propusese ca Hermannstadt să câştige play-out-ul, chiar dacă formaţia sa se află pe penultimul loc în Liga 1.

Dorinel Munteanu voia ca echipa lui să fie campioana play-out-ului, dar a recunoscut: “Cu asemenea greşeli nu poţi să câştigi nimic”

“(n.r. Cum s-a trăit această partidă?) O înfrângere greu de digerat, pentru că una a fost discuţia cu jucătorii mei înainte de acest joc şi alta a fost prestaţia lor pe teren.

Mai ales începutul de joc. Le-am explicat foarte clar că începe o nouă competiţie.

Ne-am propus să câştigăm play-out-ul. Sigur, pentru foarte multe lume este caraghios, dar ăsta a fost obiectivul meu. Sigur, cu asemenea greşeli nu poţi să câştigi absolut nimic. Nu vreau să comentez cum s-au primit primele două goluri. Atât primul, cât şi al doilea. Al doilea, nepermis să scapi din marcaj un jucător la o fază fixă, mi se pare foarte grav.

Am început repriza a doua foarte bine, am ratat penalty. Am avut o posesie prelungită. Dar, la fel, la o banală aruncare de la margine, s-a făcut 3-0. În loc să fie 2-1, să revenim în joc. Totuşi, am arătat un dram de caracter, de calitate şi am revenit la 3-2, dar a fost prea târziu pentru a marca golul 3.