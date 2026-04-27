Portland – San Antonio 93-104. Revenire spectaculoasă cu Victor Wembanyama în mare formă

Cu Victor Wembanyama revenit după accidentarea înfricolătoare din meciul 2, când s-a lovit violent cu capul de parchet, San Antonio a întors un deficit de 19 puncte în prima repriză şi de 17 la pauză pentru a câştigat la 21.

Este pentru prima oară în istoria NBA când o echipă este condusă la 15 puncte sau mai mult după prima jumătate a unui meci de playoff pentru a câştiga cu 15 puncte sau mai mult.

Portland – San Antonio 93-104

Wembanyama a fost omul meciului cu o prestaţie solidă, 27 puncte, 11 recuperări, 7 capace, 4 intercepţii şi 3 pase decisive, impactul în apărare fiind uriaş pentru primul baschetbalist din istoria NBA care a fost desemnat “Jucătorul Defensiv al Anului” cu voturi în unanimitate şi cel mai tânăr care câştigă acest premiu în acelaşi timp.

De’Aaron Fox a făcut şi el un meci grozav cu 28 puncte, 7 pase decisive şi 6 recuperări.

La Portland, Deni Avdija, primul israelian care ajunge în playoff-ul NBA, a marcat 26 puncte, în timp ce Jrue Holiday, dublu campion NBA cu Milwaukee în 2021 şi Boston în 2024, l-a secondat cu 20, având şi multiple acţiuni când l-a limitat pe Wemby în prima repriză cu o apărare feroce.