Povești de All-Star: Michael Jordan, dunk-ul de la linia de libere și controversa la concursul de Slam din '88 - Antena Sport

Primul dunk de la linia de libere

În a doua rundă, Jordan i-a surprins pe cei 18.403 oameni prezenți la Chicago Stadium. “Air” a pus piciorul la linia de libere, după care a început să facă pași în spate și să își ia avânt. “Jordan spunea cândva că dunk-ul perfect ar fi un 360 de la linia de libere“, a spus comentatorul atunci pe transmisiunea în direct.

Premoniția s-a întâmplat pe jumătate. Jordan nu a făcut un 360, dar a reușit un dunk spectaculos de la linia de libere. Limba scoasă, picioarele îndepărate, marcă înregistrată Michael. Așa a venit primul punctaj perfect, un 50, din acel concurs. Din 1976 nu mai văzuse baschetul un om care să dea dunk de la linia de libere, chiar de la Julius Erving, omul care a început totul în concursurile de Slam.

Wilkins s-a văzut nevoit să răspundă și a făcut-o cu brio, punctând și el foarte bine. După semifinale, Jordan s-a clasat pe locul 1 cu 145 de puncte (50+48+47), în timp ce jucătorul lui Atlanta a fost pe 2 cu 143 (49+47+47). Astfel, cei doi ofereau în sfârșit reeditarea finalei mult așteptată din 1985 încoace.

Finala Jordan – Wilkins, un nou dunk de la libere și controversa

După tragerea la sorți, “The Human Highlight Film” s-a văzut primul pe parchet. Wilkins și-a aruncat mingea cu panoul, s-a înălțat și a aruncat cu forță “bila de foc” în plasă. 50 de puncte! Vine replica lui Jordan. Din lateral, “His Airness” se ridică, își duce mingea la cap, o lasă în jos și pe spate reușește dunk-ul. Din nou, jurații se bucură de spectacol: 50 de puncte!

După o primă rundă în care s-a mers cap la cap, revine Wilkins și jucătorul lui Atlanta merge paralel cu linia de fund, face o “morișcă” și dă un dunk cu o mână. 50 de puncte! Din nou! Răspunsul lui Jordan e și mai așteptat acum. Tot din lateral, dar de pe cealaltă parte, Michael înscrie, dar punctează doar cu 47, spre nemulțumirea publicului din Chicago Stadium, care a “erupt” de frustrare.

“Acești jurați vor avea nevoie de garda națională să iasă de pe Chicago Stadium“, a spus pe transmisiune unul dintre comentatori în spirit de glumă, simțind însă ce e în jurul său.

Wilkins intră pe parchet, iar cu cel puțin 48 de puncte își asigura titlul la concursul de Slam Dunk din 1988. Baschetbalistul vine din lateral, aruncă o nouă “morișcă”, de această dată cu două mâini, iar punctajul face publicul să fie în delir, DOAR 45 de puncte!

“Am fost șocat. Eu i-aș fi dat 49 sau 50“, își aducea aminte Jordan.

Astfel, Jordan, cu un dunk rămas, avea nevoie de minim 49 de puncte ca să câștige, așa că a mers la sigur cu ce știa că i-a adus deja un maxim. Își ia din nou avânt din cealaltă jumătate a terenului, aleargă și ratează primul dunk de la linia de libere.

Jordan mai avea însă dreptul la o încercare și a doua oară n-a irosit-o, “trântind” mingea în coș. 50 de puncte și titlul de la concursul de Slam Dunk rămâne la Michael, care a recunoscut și el după că rezultatul e posibil să fi fost influențat și din cauza faptului că totul s-a întâmplat în Chicago, la el acasă.

În plus, doi dintre jurați aveau legături strânse cu Chicago: Gale Sayers, fost star al echipei de fotbal american Chicago Bears, și fostul jucător din NBA Tom Hawkins, născut în “Windy City”.

“Simt că dacă nu eram în Chicago, rezultatul ar fi fost altul“, spunea Jordan.